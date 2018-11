Un étudiant de la Beauce remporte un prestigieux prix avec son équipe de l'Université Laval

Le 10 novembre dernier avait lieu la 2e édition du McGill International Portfolio Challenge (MIPC), une compétition internationale de gestion de fonds de pension. Sur les 90 équipes inscrites, une équipe de l’Université Laval a réussi à obtenir le deuxième prix. Le Beauceron Pierre-Yves Gendron est l’un de trois étudiants qui est monté sur la deuxième place du podium.

Les trois personnes qui composent cette équipe sont Léa Capobianco (MBA Finance), Pierre-Yves Gendron (M. Sc. Finance) et Gabriel Boivin (M. Sc. Ingénierie financière). La Faculté des sciences de l’administration et le Département de finance, d’assurance et d’immobilier de l’Université Laval ont tenu à féliciter ses trois grands représentants par voie de communiqué.

Cette année, 90 équipes de 75 universités ont participé à la première ronde de cette prestigieuse compétition. Après la première ronde, les 25 meilleures équipes au classement ont été invitées à se rendre à l’Université McGill, à Montréal, pour participer aux dernières rondes. Les équipes finalistes devaient présenter devant 300 personnes le plan de gestion qu’ils avaient élaboré.

Quatre équipes de l’Université Laval ont participé à la première ronde, mais seule l’équipe de Pierre-Yves Gendron est parvenue à se démarquer pour la suite des choses. Son équipe est montée sur la deuxième place du podium, entre l’Université de Calgary (première place) et celle du Connecticut (troisième place).

Une compétition motivante

Contacté par EnBeauce.com, Pierre-Yves Gendron s’est dit très heureux du résultat du concours et satisfait de la performance de son équipe. Un concours qui s’est entièrement déroulé dans la langue de Shakespeare, langue par excellence du commerce et de l’économie. Le deuxième prix s’accompagnait aussi d’une bourse de 10 000 $ à partager entre les trois membres de l’équipe.

Participer à cette compétition a d’ailleurs conforté Pierre-Yves dans le choix de son programme d’études. « Ça m’a vraiment confirmé ce que je voulais faire dans la vie », a affirmé le jeune homme de 22 ans en entrevue. Cette expérience lui permettra d’ailleurs de bonifier substantiellement son curriculum vitae.

Pierre-Yves est en voie de compléter sa maîtrise en finance et fera bientôt son stage à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Avant d’entamer ses études à l’Université Laval, il a fait ses études collégiales au Cégep de Beauce-Appalaches, à St-Georges. Il est d’ailleurs originaire de la métropole beauceronne.