En mer jusqu'aux Îles Turquoises : le périple de deux Joselois

Christianne et Roger Dulac, ont entrepris un voyage qui les a menés jusqu’aux Îles Turquoises sur leur bateau Liberté 55 qui a été aménagé de façon à avoir toutes les commodités d’une maison.

Le 28 novembre prochain, à 19h, ils présenteront les aventures qu’ils ont rencontrées lors de leur périple de l’hiver 2012 dans le cadre d’une vidéoconférence au Théâtre de l’Hôtel de Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

La seule expérience que Christianne et Roger Dulac avaient en eau salée était un voyage de 4 jours à Tadoussac. Ils étaient loin de se douter que ce voyage dans les Bahamas les mènerait aux Îles Turquoises, en République dominicaine et à Cuba.

« Nous étions rendus à une étape de notre vie où il était devenu possible d’aller passer un hiver dans les Bahamas sur notre voilier. », souligne le couple joselois.

Lors de ce voyage, le couple a filmé les tempêtes, la pêche en mer, la navigation de jour, de nuit et lors des traversées ainsi que leur vie à bord du Liberté 55. Christianne et Roger Dulac sont heureux de pouvoir partager ce voyage avec le public, et ce, tout à fait gratuitement.