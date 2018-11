Une très dangereuse drogue a fait son apparition dans la région

Une autre puissante et dangereuse drogue a fait son apparition au Québec. Elle pourrait faire des ravages dans la population, et en particulier chez les jeunes. Il s’agit de la diméthyltryptamine, plus connue sous le nom de DMT. La substance est maintenant en circulation dans la région de Thetford, elle pourrait donc rapidement faire son apparition en Beauce…

Cette drogue est une substance psychotrope qui pourrait procurer une intense expérience de mort imminente chez les gens qui la consomment. Cette drogue pourrait aussi provoquer un sentiment de déréalisation et de « décorporation », c’est-à-dire la sensation de quitter son propre corps.

Selon la littérature, certaines personnes qui ont consommé cette drogue auraient même raconté avoir vu des anges ou des extraterrestres durant leur expérience. Autant de signes qui font craindre des effets négatifs sur l’équilibre psychologique de ceux et celles qui en consomment.

Une petite quantité saisie

Pour la première fois sur leur territoire, les policiers de la Sûreté municipale de Thetford Mines ont saisi récemment une petite quantité de ce qui s’apparenterait à cette dangereuse drogue. Le jeune Thefordais Isaac Labrecque, 21 ans, a été arrêté par les autorités en lien avec la possession de cette substance illicite.

Contacté par EnBeauce.com, le sergent coordonnateur aux affaires publiques et communautaires de la Sûreté municipale de Thetford Mines, Yves Simoneau, a affirmé que les autorités prenaient la question très au sérieux. Selon lui, il est encore trop tôt pour mesurer les impacts qu’aura cette drogue dans la région, mais il n’est pas impossible qu’elle ait des effets dramatiques. « Il y a 1000 scénarios possibles, pour l’instant notre mission est surtout de faire de la prévention », a affirmé M. Thiboutot en entrevue.

Tous les scénarios envisagés

L’un des scénarios évoqués par Yves Simoneau l’utilisation de cette substance pour couper d’autres drogues comme la cocaïne. Des personnes pourraient aussi être tentées d’inclure une certaine dose de cette substance dans des joints de cannabis. Autant de cocktails explosifs qui pourraient avoir un impact considérable sur la santé mentale de ceux et celles qui en font usage.

Le sergent met aussi en garde contre le danger que doit aussi représenter la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies par la substance illicite.

Le sergent croit aussi que certaines personnes qui sont aux prises avec des problèmes de santé mentale pourraient consommer cette drogue tout en continuant de prendre leur médication. « Il faut envisager tous les scénarios possibles », a affirmé M. Simoneau.

Quant à elle, la police de Lévis dit n’avoir effectué encore aucune opération en lien avec le trafic de cette nouvelle drogue. De son côté, la police de la Ville de Québec estime que la drogue est encore très rare dans la capitale nationale.