La Commission scolaire de Chaudière-Appalaches veut former des aidants pour les aînés

Au printemps dernier, les quatre commissions scolaires de Chaudière-Appalaches unissaient leurs forces pour lancer, à l’automne 2018, une première cohorte du programme Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED) dans une approche basée sur des apprentissages accrus en milieu de travail. Les organisations récidiveront à l’hiver 2019.

Après une première expérience satisfaisante, des démarches ont déjà été entreprises pour relancer la formule dès janvier 2019.

Début des cohortes par commission scolaire :

Commission scolaire des Appalaches : 21 janvier

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin : 4 février

Commission scolaire de la Côte-du-Sud : 21 janvier 2019

Commission scolaire des Navigateurs : 21 janvier 2019

À l’heure actuelle, une cinquantaine d’élèves sont en formation en Chaudière-Appalaches. Toutefois, des places demeurent disponibles pour chaque commission scolaire. Plusieurs actions ont été mises en branle pour mettre de l’avant les avantages d’une telle formation.

Le projet d’apprentissages accrus en milieu de travail inspiré du modèle allemand

Rappelons que le projet d’apprentissages accrus en milieu de travail est inspiré du modèle dual allemand qui permet aux élèves d’effectuer 50 % de leur formation professionnelle à l’école et 50 % en milieu de travail, tout en étant rémunérés.

Dans la version offerte en Chaudière-Appalaches, la durée de la formation est de 870 heures, soit 453 heures en centre de formation et 417 heures en milieu de travail. En plus des revenus obtenus pendant leur formation en milieu de travail, les élèves ont également la possibilité d’obtenir un revenu supplémentaire en travaillant à temps partiel. Au terme de cette formation, les diplômés ont la possibilité de travailler dans les centres hospitaliers, les centres pour personnes âgées ou handicapées, les CHSLD, les services privés, les coopératives, etc.

Cette initiative conjointe a pour objectif de répondre aux besoins criants en main-d’œuvre des centres hospitaliers et des organismes privés de la grande région de la Chaudière-Appalaches. Pour plus d’information et pour connaitre les dates des rencontres d’information de chaque commission scolaire, les personnes intéressées peuvent visiter le site Web depaped.com.