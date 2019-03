La Table de concertation en violence conjugale Beauce-Etchemin lancera sa campagne de sensibilisation

La Table de concertation en violence conjugale Beauce-Etchemin lancera, le 25 novembre prochain, sa nouvelle campagne de sensibilisation. L’objectif poursuivi cette année est de démystifier le travail des intervenants qui œuvrent au quotidien à enrayer la problématique de la violence conjugale pour ainsi faciliter le recours à différentes ressources d’aide.

Les membres de la Table de concertation ont enregistré 12 capsules vidéo qui seront diffusées sur la page Facebook de la Table de concertation ainsi que sur les ondes de radios locales. Le contenu de ces capsules permettra d’en apprendre davantage sur la problématique de la violence conjugale.

De plus, sept kiosques seront tenus le 6 décembre prochain sur l’heure du dîner dans différents endroits stratégiques de Saint-Georges, afin que les membres de la Table puissent remettre des marqueurs multiples à l’effigie de la Table. Les différents milieux scolaires, l’hôpital de Saint-Georges, IGA Rodrigue et Filles et IGA Famille Rodrigue et Groleau ont été ciblés pour tenir ces kiosques. La distribution permettra de se rappeler les événements de Polytechnique qui ont mené au décret de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes.

Rappelons que la Table de concertation en violence conjugale Beauce-Etchemin est composée d’intervenants issus de différents milieux qui, depuis plus de 30 ans, se concertent pour avoir une lecture commune de la problématique de la violence conjugale, pour s’assurer de la complémentarité de leurs interventions et pour organiser des activités de sensibilisation.