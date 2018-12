Lancement de la 6e édition du Cardio-thon

C’est ce matin, le mercredi 5 décembre, que la 6e édition du Cardio-thon était lancée au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin. Le défi aura lieu le samedi 16 février 2019 et se déroulera dans le gymnase du Pavillon du coeur.

Le président d’honneur de la présente édition est M. Marcel Létourneau, président-directeur général d’Ébénisterie Chambois. Celui-ci a tout de suite accepté la présidence d’honneur et l’a fait parce qu’il croit à l'importance de s’impliquer dans la communauté et parce que c’est aussi une occasion, pour lui, de pouvoir redonner à celle-ci en aidant la Fondation. « Pourquoi je le fais, c’est pour les personnes en réadaptation ou en prévention de maladies chroniques ou à risque de l’être. Souvent, tu le sais pas et tu pourrais l’être. »

Étant lui-même client du Pavillon du coeur, il invitait d’ailleurs toutes les entreprises, les gens d’affaires ainsi que leurs employés à se mobiliser pour faire des équipes afin de participer au Cardio-thon et ramasser des fonds pour la levée de fonds.

La même formule gagnante

Cette année, il n’y aura pas de nouveautés qui s’ajouteront, le Cardio-thon conserve la même formule. Mais la popularité de l’événement ne se dément pas. « Présentement, l’activité se passe très bien, parce qu’on a 17 équipes d’inscrites, avant même de lancer le Cardio-thon, sur une possibilité de 35. J’invite toutes les entreprises qui venaient d’habitude à s’inscrire le plus tôt possible pour s’assurer d’avoir leur équipement. », a mentionné la directrice de la Fondation, Mme Joanie Demers.

Le jour même, chaque équipe aura la possibilité de ramasser des dons de plus. Une plateforme Web en ligne sera mise à leur disposition. Celle-ci est active à partir d’aujourd’hui, les gens pourront donc faire un don à une équipe, à un participant ou des dons au Cardio-thon. L’objectif pour cette année est de 30 000 $. L’an passé, un total de 40 500 $ avait été ramassé.

Pour participer

Pour participer, nul besoin d’être un athlète, le défi est ouvert à tous, peu importe leurs capacités physiques. Les personnes qui veulent contribuer peuvent le faire en inscrivant une équipe, en commanditant l’activité ou en faisant un don. Pour connaître les différents forfaits disponibles, les modalités et les coûts, visitez le www.fondation.coeur.ca ou communiquez avec la Fondation par téléphone au 418 227-1843 ou par courriel à fondation@coeur.ca.

Cette année, Desjardins est le partenaire officiel de l’événement. Radio-Beauce et Style Musique font aussi partie des partenaires depuis d’ailleurs les tout débuts du Cardio-thon.