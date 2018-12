Une survivante de l'Holocauste à la Polyvalente Bélanger

Dans le cadre de son programme de commémorations 2018, la polyvalente Bélanger accueillait, lundi le 29 octobre dernier, Muguette Myers, survivante de l’Holocauste, venue livrer un témoignage saisissant aux étudiants de la Polyvalente Bélanger.

La semaine précédant le passage de Mme Myers les élèves ont eu l’opportunité de lire ses mémoires et son histoire, « Les lieux du courage », un livre que chacun des élèves conservera grâce à la Fondation Azrieli. Pour se préparer à la conférence, les élèves ont pu bénéficier d’une mise en contexte historique portant sur la Deuxième Guerre mondiale et l’Holocauste par les enseignants en Univers social.

La rencontre a été importante et significative pour les élèves, souligne Jean-Pierre Lagueux, organisateur de cette rencontre. Selon lui, l’histoire de cette jeune fille de sept ans qui a dû se déplacer sur le territoire de la France pour se cacher des nazis représente bien la clandestinité que les juifs ont eu à subir pour survivre. C’est grâce aux habitants du petit village de Champlost en France qui l’ont cachée, elle et sa famille, qu’ils ont pu survivre.

Après s’être raconté de façon émouvante et simple, Mme Myers s’est livrée à une période de questions afin d’assouvir les plus curieux. Plusieurs se sont mis en ligne avec fierté pour faire dédicacer leur livre afin de conserver une empreinte manuscrite de cette dame de 85 ans.

Les plus érudits ont même attendu d’être seuls avec Mme Myers pour lui demander de voir de près et de toucher à l’étoile de David qu’elle devait porter sur ses vêtements, il y a plus de 75 ans. C’était vraiment ce qu’on peut appeler : « toucher l’histoire du bout des doigts! »

Le « Programme des mémoires de survivants de l’Holocauste » a été créé par la Fondation Azrieli en 2005 afin de recueillir, de préserver et de diffuser les mémoires et les journaux intimes rédigés par des survivants de l’Holocauste qui sont par la suite venus s’établir au Canada.