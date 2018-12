Tendance cadeau de Noël 2018 : Offrir une expérience

L’époque où l’on cherchait à offrir une simple bouteille de vin ou une paire de pantoufles a bien évoluée. De nos jours, nous cherchons tous à être originaux et offrir LE présent qui laissera sa trace dans l’esprit de l’être aimé. Les cadeaux tendance pour Noël 2018 sont ceux qui font vivre une expérience complète et pas seulement un objet de plus sur nos tablettes. Ces cadeaux qui nous transportent ailleurs et qui nous laissent d’heureux souvenirs.

Pour votre tendre moitié

Plutôt que de se faire des cadeaux l’un pour l’autre, pourquoi ne pas en profiter pour se faire un cadeau commun? Un cadeau qui vous permettra d’apprécier votre relation et de passer un moment où vous ne penserez à rien d’autre qu’à vous deux. Certains spas, comme le PAÜS SPA de Sherbrooke, offre des soirées de détente privées qui débutent par un long massage en couple. Ensuite, vous pourrez monter à l’étage vous étant entièrement réservée et où vous attendra une bouteille de champagne. Vous pourrez y demeurer jusqu’à minuit et profiter exclusivement de toutes leurs installations.

Vous avez envie d’une soirée au restaurant, mais vous ne savez pas lequel choisir ou vous n’avez tout simplement pas envie de vivre un repas dans un établissement bondé. Sachez qu’il existe un moyen d’obtenir un repas alléchant, dans le confort de votre domicile lorsque vous faites affaire avec un Chef à domicile. C’est l’occasion de célébrer votre amour en vivant une expérience unique.

Pour vos enfants

Pour les tout-petits, la boutique Castello, située à Québec, propose une activité unique en son genre. Votre enfant aura la chance de vivre une expérience de magasinage en boutique avec son personnage préféré. De plus, il aura droit de passer une heure dans la salle de jeu et recevra des ballons, sans compter les souvenirs indélébiles que cette journée laissera dans son esprit.

La boutique offre aussi un autre forfait incluant une rencontre avec une princesse, une barbe à papa ainsi qu’une peluche au choix de l’enfant. Une expérience inoubliable pour un enfant en bas âge.

Si votre enfant ne travaille pas encore, il n’est probablement pas en moyen de pouvoir s’acheter lui-même des billets pour aller voir son équipe favorite disputer un match. Vous pourriez lui faire un ensemble du parfait « supporter » incluant une paire de billets pour le match, ainsi qu’un chandail de son joueur favori. Évidemment, si vous souhaitez le rendre heureux, laissez-le choisir qui l’accompagnera. Sa première expérience de sport en direct sera assurément inoubliable.

Pour vos adolescents, pensez à leur offrir un cours de photographie mobile. Il s’agit d’un atelier offert par un professionnel de la photo qui permettra à votre roi des réseaux sociaux ou votre grand voyageur de prendre des clichés exceptionnels avec son appareil mobile. C’est une expérience qui lui permettra d’ajouter une corde à son arc.

Pour toute la famille

Plutôt que de prendre des vacances au large, faites vivre à vos enfants une expérience hôtelière unique. Réservez la suite de luxe, offrez-vous le service aux chambres et jouez à des jeux de société. Créez votre petit monde, le temps d’un week-end, dans l’hôtel de votre choix.