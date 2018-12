Un étudiant de Sainte-Marie souhaite sensibiliser la population à utiliser moins de plastique, un matériau qui a envahi notre quotidien et nos océans . Il donne quelques conseils simples pour réduire notre utilisation de plastique au quotidien.

Nathan Vachon et ses comparses Antoine Laberge, Alex Ouellet et Justin Lacombe souhaitent conscientiser les gens à éviter le plastique. Cette campagne de sensibilisation est née dans le cadre de leur cours d’éthique et de culture religieuse. Les quatre jeunes hommes de 4e secondaire se préoccupent de l'environnement, plus particulièrement de la propreté des océans.

Des déchets de plastique sont trop souvent ingérés par les espèces qui vivent près des océans, que ce soit les oiseaux, les baleines ou encore les tortues. En s’informant davantage, ils ont appris qu’un million et demi d’animaux ont été victime de ces déchets de plastique. Fait encore plus probant, le plastique représente 60 à 85% des déchets trouvés le long des littoraux.

Quelques conseils pour éviter le plastique

Voici quelques gestes simples qu’ils ont intégrés à leur mode de vie et qu’ils tentent d’inculquer autour d’eux, pour réduire notre utilisation de plastique :

Éviter les sacs de plastique dans les commerces. Se servir de bouteilles réutilisables pour l’eau. Ne pas utiliser de paille au restaurant. Éviter les assiettes et les ustensiles jetables en plastique. Développer de bons réflexes pour emballer ses aliments. Éviter les produits cosmétiques contenant des microbilles de plastique.

Pour rallier les gens à leur cause, les quatre garçons ont partagé ces conseils sur les réseaux sociaux, ils ont d’ailleurs créé un compte Instagram à cet effet. Nathan Vachon et sa bande sont passionnés de hockey : « Nous mettons autant d’efforts sur la glace que d’efforts à sensibiliser les gens aux méfaits du plastique. », dit-il.

Les quatre jeunes hommes croient que les entreprises et les gouvernements ont eux aussi leur rôle à jouer. Les entreprises devraient choisir davantage des matériaux récupérables ou biodégradables, et les gouvernements devraient adopter des lois pour limiter le suremballage.