Café-discussion de Partage au masculin de janvier

Le prochain café-discussion mensuel de l'organisme communautaire Partage au Masculin, situé au 925, boulevard Dionne, à Saint-Georges Ouest, aura pour thème Passez au suivant : amène donc un chum avec toi. Cette rencontre aura lieu le jeudi 10 janvier, à 19 h 00, au local de l’organisme.

Les hommes n’ont plus peur de passer pour des moumounes. Quand ils vivent un problème important, que ce soit au niveau du couple, des relations avec leurs enfants ou avec d’autres membres de la famille, ou encore au niveau du travail ou de toute autre situation personnelle, il semble qu’ils hésitent de moins en moins à demander de l’aide. Même quand ils subissent de la violence conjugale. C’est du moins ce qu’on pouvait lire dans un article de Brigitte Breton : Pas « moumoune » d’appeler à l’aide, publié dans Le Soleil du 17 octobre 2018.

Et puisque le café-discussion de Partage au masculin se veut un espace de parole pour les hommes, et qu’il compte sur un certain nombre de participants réguliers, nous avons pensé leur suggérer de « passer au suivant » et d’amener un chum avec eux, au prochain café.

Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte à tous les hommes de la région qui ont le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité. Les contributions volontaires sont acceptées.

Pour information, vous pouvez appeler au 418 228-7682 ou aller sur le site Internet http://www.partageaumasculin.com.