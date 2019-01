Ne soyez pas pris au dépourvu par les inondations grâce au SSRC

Les inondations dans la vallée de la rivière Chaudière sont de plus en plus fréquentes et sévissent à des périodes inhabituelles, même en pleine saison hivernale. Les citoyens peuvent maintenant facilement s’y préparer grâce à des messages d’alertes directement diffusés par texto ou par courriel grâce à l’outil dont se sont dotées les municipalités : le Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC).

Vous pouvez vous abonner gratuitement aux alertes à partir du lien suivant : http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_abonnement.php, afin d’être tenu informé de tout changement du niveau des eaux ou de tout avis émis par les municipalités concernant la sécurité des citoyens et l’accès à certains secteurs de la municipalité. Même si vous êtes hors de la région, vous pouvez tout de même recevoir les alertes afin de connaître le niveau des eaux à distance pour surveiller, par exemple, vos immobilisations ou la situation d’un proche ou d’une personne vulnérable.

En tout temps, vous pouvez connaître le niveau des eaux de la rivière Chaudière pour votre municipalité en visitant le site Internet du Système de surveillance de la rivière Chaudière à l’adresse suivante : http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php. Vous y trouverez toute l’information nécessaire concernant le niveau des eaux (légende avec seuils) par station en un seul clic. Vous y trouverez également des images en temps réel de la rivière. Vous serez ainsi informé de la situation actuelle, à savoir un état normal, un seuil de surveillance ou encore une inondation mineure, moyenne ou majeure.

Rappelons que le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière Chaudière afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des usagers de l’eau du territoire.