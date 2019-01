« Une sucrée de belle histoire! » : célébration du 275e de Sainte-Marie

Voir la galerie de photos

Le comité organisateur des festivités du 275e de Sainte-Marie a révélé ce matin sa programmation. Les activités qui se dérouleront tout au long de l’année auront lieu sous le thème : « Une sucrée de belle histoire ».

Fière de son passé, Sainte-Marie invite la population à célébrer son présent et son avenir.

« Soyez tous, chacune et chacun d’entre vous, de fiers ambassadeurs de notre belle communauté. Notre force de caractère, notre dynamisme et notre authenticité sont à l’image de notre milieu... le vôtre, celui où vous êtes né, celui que vous avez choisi pour grandir ou celui que vous avez choisi pour assurer un bel avenir à vos enfants. »

Le comité organisateur du 275e

« La Mariveraine : une bière authentique »

Le 24 janvier prochain, les participants à la soirée de lancement des festivités du 275e pourront découvrir en primeur « La Mariveraine ». Cette bière a été conçue spécialement pour souligner le 275e de Sainte-Marie par les experts brasseurs de Frampton Brasse. Légèrement rousse au goût d’une blonde fruitée cette bière est de style Vienna Lager avec 4 % d’alcool.

Pour l’occasion, le réputé sommelier en bière, Sylvain Bouchard fera découvrir les effluves de ce dernier cru de la populaire brasserie beauceronne. Une animation musicale sera assurée par les Poffin.

« La Mariveraine » sera disponible dès le 25 janvier dans plusieurs épiceries et restaurants mariverains.

Floconeige

La Floconeige, édition spéciale 275e est un événement familial qui se déroulera au Domaine Taschereau - Parc Nature le samedi 2 février dès 14 h. La journée débutera avec l’autobus-théâtre de la Tortue Berlue. Pour leur part, les amateurs de sensations fortes pourront éveiller leurs sens avec la méga attraction « Air bag géant » alors qu’une descente en chute libre de 25 pieds de haut les attend.

Deux courses loufoques seront organisées. À 14 h, place à la « La course des tuques » et 16 h 30, c’est au tour de la « Chasse aux couleurs ».

L’après-midi se clôturera par un magnifique feu d’artifice qui illuminera le ciel de Sainte-Marie dès 17 h. En soirée, la population mariveraine est invitée à participer à sa traditionnelle « Randonnée sous les étoiles ».

Les « show-chaud plaisirs» : À saveur rehaussée

Toutes les familles mariveraines pourront profiter d’une version rehaussée du programme de spectacles familiaux « Les Show-chaud plaisir! », présentés à 11 h tous les troisièmes dimanches de chaque mois, et ce, à compter du 20 janvier.

Relâche scolaire

Plusieurs nouveautés sont à surveiller, notamment, l’événement famille « L’univers gonflable Proludik », destiné aux plus petits et aux plus vieux. Sur place, structures gonflables et jeux d’adresse attendent les participants. Un événement qui aura lieu les 3 et 4 mars au Centre Caztel.

Le concours « La toune d’OR » est de retour pour une troisième édition. Ce concours permet aux jeunes de 5 à 17 ans de faire valoir leur talent. Pour l’édition spéciale 275e, le concours élargit ses horizons pour faire place aux volets danse et humour.

Notons que plusieurs autres activités seront présentées telles que le « Coco-Bingo », une rencontre avec Dave Morissette et l'exposition collective « Projection vers le futur ». Le comité organisateur dévoilera d’autres événements au courant de l’année. Des artistes d’envergure offriront une performance dans le cadre de la série de spectacles « Un été chaud 2.0 ». Le comité a aussi annoncé la tenue de la première édition de l’événement « La grande rentrée-Festibière ».