Une publication sur Facebook a aidé une mère dans le besoin

Le 16 janvier dernier, Léony Hébert a reçu un appel d’une jeune maman de deux enfants qui avait besoin d’aide d’urgence. La fondatrice du Mouvement Léony Hébert s’est sentie interpellée et a utilisé les réseaux sociaux comme moyen de l’aider.

Un appel de détresse

La femme de deux enfants s’est retrouvée seule ayant pris la décision de se séparer d’un homme violent. Son nouveau-né est malade et hospitalisé. L’appartement était contaminé par les moisissures et elle avait deux semaines pour tout remeubler. Également, recommençant tout à zéro, elle ne possédait plus rien pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants.

Il est souvent difficile de demander de l’aide. Heureusement, une amie de cette mère a référé Le Mouvement Léony Hébert.

« En fait mon téléphone est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Quelqu’un qui m’appelle à 7h le soir je réponds habituellement. Car c’est souvent des cas urgents et je dois prendre le temps de répondre. C’est ça qui est arrivé finalement. »

La force des réseaux sociaux

Léony Hébert a demandé à la jeune mère d’écrire un texte expliquant sa situation et de lui envoyer une photo de son bébé. Elle a eu l’autorisation de publier sur la page Facebook du mouvement.

La publication a été vue plus de 20 000 fois. Plusieurs personnes écrivaient à la fondatrice pour offrir leur aide. Elle se devait de faire le tri, car même si les gens ont un bon vouloir certains ont du mal à ne pas juger. Par la suite, Léony les référait à la mère.

« Donc au final, j’ai juste fait le lien indirect avec les personnes. »

Pour Léony, les réseaux sociaux c’est l’un de « ses plus grands piliers pour aider les gens ». Elle s’explique en disant que nous avons bien souvent trop de choses chez nous. Quand on apprend que quelqu’un en a vraiment besoin, on est souvent plus tenté de les donner.

C’est plus de 7000 personnes qui la suivent sur sa page Facebook ce qui permet d’atteindre plus de gens et de manière rapide et efficace.

Un geste généreux de la Fondation Maurice Tanguay

Une employée qui travaille pour la Fondation Maurice Tanguay a vu la publication et a contacté en privé Léony qui a fait le lien avec la mère. Après avoir discuté avec la maman, la Fondation a décidé le 21 janvier de meubler complètement l’appartement.

Les réseaux sociaux sont un outil puissant qui peut faire du mal, mais peut faire beaucoup de bien.