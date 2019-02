La 5e édition de l'Expo-sciences de l'École Jésus-Marie

Le 30 janvier dernier, les sciences étaient à l’honneur à l’École Jésus-Marie de Beauceville lors de leur Expo-sciences annuelle. Il y avait 47 kiosques et 90 élèves de la première année secondaire à la troisième.

Les projets

Ce projet se faisait sous la supervision de leurs enseignantes Sophie Dallaire, Rosemary Duval et Stéphanie Poulin.

« On leur présente le projet en septembre. C’est par étape. Ils font leurs recherches. Ils doivent écrire un texte sur lequel les enseignantes donnent leurs rétroactions. Ensuite, ils font leur exposé en classe en décembre, et on leur pose des questions. Les élèves ajoutent leurs commentaires. Aujourd’hui c’est comme si c’était la troisième remise de leur travail. » Stéphanie Poulin