Le Super C de Sainte-Marie remet une bourse de 1000 $

Dans le cadre du programme de bourses Croque Santé, le marchand Super C de Sainte-Marie a remis un chèque de 1000 $ à l’école Notre-Dame de Saint-Elzéar, vendredi le 11 janvier dernier.

Cette bourse va permettre ainsi à deux classes de 1e année de créer un atelier mettant de l’avant la saine alimentation, un projet qui mettra en vedette les fruits et les légumes.

« En fait, on va le faire au mois de mars. C’est le mois de la nutrition, puis notre école, nous, cette année, c’est le thème de la bienveillance. Donc, moi pis ma collègue, en 1e année, on va faire des paniers de fruits et de légumes à donner aux familles défavorisées de la communauté ici. On va faire 14 paniers de fruits et de légumes », a expliqué madame Marie-Christine Bernard, enseignante à l'école Notre-Dame.

Éducatives et amusantes, ces expériences permettront aux élèves de se familiariser avec les multiples façons d’apprêter les fruits et légumes. Des initiatives comme celles de cette école, possibles grâce à l’investissement du Super C de Sainte-Marie, contribuent à favoriser la consommation de fruits et légumes chez les jeunes.

Le programme Croque Santé a été mis sur pied en 2012 par Metro. Les enseignants intéressés doivent soumettre ainsi un projet sur l’alimentation qu’ils peuvent réaliser en classe.

Comme le mentionnait M. Sylvain Garneau, directeur du Super C de Sainte-Marie : « Ça peut être des déjeuners santé, y en a qui faisaient un genre de jardin communautaire mais à l’école. Y a pas grand pré-requis, mais il faut que ce soit un projet basé sur la santé ».

La bourse remise par Super C sera la seule que le marchand remettra cette année, mais l’entreprise aide des écoles à réaliser de telles activités depuis maintenant 7 ans.

« Y a des années où j’en ai donné 6-7. J’ai Sainte-Marguerite, j’ai eu Saint-Sylvestre, Saint-Isidore, Sainte-Marie aussi, Saint-Elzéar, Vallée-Jonction, Saint-Anges… Ça allait couvrir assez loin », a indiqué aussi M. Garneau.

Un tel projet aide non seulement les jeunes des écoles qui y participent à développer de saines habitudes alimentaires, mais ne peut avoir qu'un impact positif sur eux et sur leur milieu.