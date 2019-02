La MRC de la Nouvelle-Beauce dévoile son PDTAF 2019-2021

C’est avec fierté que la MRC de La Nouvelle-Beauce a dévoilé son Plan de développement du territoire agricole et forestier (PDTAF) 2019-2021, le 31 janvier dernier, à la Cabane à Pierre de Frampton, le tout devant une soixantaine d’élus et de partenaires.

Découlant d’un vaste exercice d’analyse et de planification, le PDTAF vise à mettre en valeur le territoire rural de la Nouvelle-Beauce en favorisant le développement durable des activités agricoles et forestières. Pour y arriver, une quinzaine d’actions concrètes - et audacieuses - ont été identifiées et seront mises en œuvre au cours des trois prochaines années.

Pour le comité, il était essentiel de faire preuve d’audace pour obtenir un PDTAF qui nous ressemble. En effet, les membres du comité ont conçu cet outil en gardant en tête qu’il fallait sortir des sentiers battus, prendre des risques, être ambitieux et se faire confiance. Le résultat reflète bien cet état d’esprit.

Lors du dévoilement, M. Gaétan Vachon, préfet de la MRC de La Nouvelle-Beauce, s’est adressé aux partenaires présents :

« Mes attentes pour les trois prochaines années sont que nous concrétisions notre vision ensemble en réalisant les actions prévues, en préservant les liens de confiance déjà établis entre nos différentes organisations et en poursuivant notre très belle collaboration. »

Les organismes partenaires ayant participé à la conception du PDTAF sont la MRC de La Nouvelle-Beauce, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Syndicat de l’UPA de La Nouvelle-Beauce, l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce et Développement économique Nouvelle-Beauce.

Le document résumé du PDTAF, qui contient le détail du plan d’action pour 2019-2021, est disponible sur le site Internet de la MRC de La Nouvelle-Beauce.

Un changement de nom qui a sa raison d’être

Le Plan de développement du territoire agricole et forestier de la MRC de La Nouvelle-Beauce, qui s’appelait Plan de développement du territoire et des activités agricoles lors de sa première mouture, a vu son nom modifié pour témoigner de l’importance que nous accordons à la filière forestière, en plus des activités agricoles.