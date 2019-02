Nouveau service de détection précoce du cancer du sein à l’Hôpital de Saint-Georges

Un nouveau service de détection précoce du cancer du sein, la tomosynthèse, sera disponible le 28 février prochain à l’Hôpital de Saint-Georges. C’est grâce à la contribution de 145 000 $ de la Fondation Santé Beauce- Etchemin que ce service verra le jour.

Qu’est-ce que la tomosynthèse ?

La tomosynthèse est une nouvelle technologie 3D qui permet aux radiologistes d’obtenir des images plus détaillées et de meilleure qualité grâce à ce logiciel, le tout étant complémentaire à la mammographie.

Utilisée lors de la mammographie de dépistage du Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDDCS), la tomosynthèse diminuera l’incidence des examens complémentaires et une réduction de la liste et des délais d’attente en raison d’une prise en charge plus appropriée à la situation de chaque patiente. Concrètement, cela représente moins de 12 jours ouvrables nécessaires au diagnostic confirmant un cancer du sein.

« Les femmes de la région n'auront plus à se déplacer pour bénéficier de la tomosynthèse. Plus question de rater un rendez-vous aussi important avec la vie; le dépistage est le meilleur moyen de faire échec au cancer du sein. »

Luce Dallaire, directrice de la Fondation

Rappelons qu’en moyenne, 10 000 mammographies sont effectuées annuellement à l’Hôpital de Saint-Georges.

Importante contribution de la Fondation Santé Beauce-Etchemin



Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches tient à souligner cette importante contribution de la Fondation, qui permettra aux femmes des secteurs de la Beauce et des Etchemins d’avoir accès à ce service plus près de chez elles.

« L’apport de la Fondation Santé Beauce-Etchemin à l’achat de cette technologie permettra d’offrir de nouveaux services de pointe aux femmes de la région, en matière de détection du cancer. »,

Daniel Paré, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches

Une plaque, avec inscription des noms des téléphonistes et bénévoles, se trouve dans le secteur de l'imagerie médicale.