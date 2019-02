Samuel Poulin lance la saison acéricole 2019

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a procédé à l’entaillage d’un érable, au Bois-de-Coulonge ce matin, pour marquer le début de la saison acéricole. Sous les yeux des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), ce geste posé par M. Poulin est symbolique. 48 millions d’érables ont été entaillés dans les dernières semaines.

« L’érable est une richesse naturelle et un moteur économique important pour tout le Québec », a déclaré M. Poulin, ce qui est particulièrement vrai dans sa circonscription qui compte une très grande concentration d’érablières.

Le nouveau visage de l’économie de l’érable

Le secteur acéricole s’est beaucoup transformé en l’espace d’une génération. Le système mis en place par les producteurs a permis plusieurs avancées :

passer d’une activité économique d’appoint à un secteur économique à part entière ;

professionnaliser le métier d’acériculteur ;

augmenter de manière raisonnée la production ;

améliorer la qualité du produit, innovation et développement des marchés ;

régulariser le prix du produit.

Le Québec : leader mondial de la production du sirop d’érable

Le Québec produit 72 % du sirop d’érable de la planète. Grâce aux différentes stratégies de mise en marché, d’innovation et de promotion des PPAQ, le sirop d’érable d’ici est actuellement exporté et apprécié pour sa qualité, dans une soixantaine de pays. La production augmente et les ventes sont en croissance, tant et si bien que les PPAQ visent des ventes de l’ordre de 185 millions de livres dans un horizon de cinq ans.

« Les PPAQ sont déterminés à poursuivre le travail entrepris au cours des dernières années pour permettre à notre industrie de grandir et d’assurer la pérennité de la ressource, pour le bien-être et la fierté des communautés qui la produisent », a fait valoir Serge Beaulieu, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.