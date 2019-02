Mise en candidature de Réal Bisson pour les prix du patrimoine 2019

Dans le cadre des Prix du patrimoine 2019, le conseil de la MRC de La Nouvelle-Beauce est heureux de déposer la candidature de M. Réal Bisson, maire de Vallée-Jonction, dans la catégorie Prix aux élus.

M. Bisson a contribué à faire revivre la gare patrimoniale de Vallée-Jonction, construite en 1917, qui est représentative des gares du début du XXe siècle et qui avait été abandonnée depuis la cessation des opérations ferroviaires en 1987.

Grâce à la recherche de financement de M. Bisson auprès de différents partenaires, les travaux de restauration ont pu être réalisés pour donner une vocation multifonctionnelle à l’immeuble où le patrimoine ferroviaire est à l’honneur. Ainsi, toute la communauté a célébré avec fierté les 100 ans de la gare rénovée lors d’une activité spéciale tenue en novembre 2017.

Si M. Bisson remporte dans sa catégorie, il se verra remettre une mention de reconnaissance lors de la journée Célébration patrimoine 2019, qui rassemblera l’ensemble des lauréats des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.

Dans le cadre des Prix du patrimoine 2019, chaque MRC des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale est invitée à proposer la candidature d’un maire ou d’un conseiller qui s’est démarqué en matière de protection du patrimoine.

Dépôt des candidatures

La période de dépôt des candidatures pour les citoyens et citoyennes, les entreprises, les organismes à but non lucratif, les municipalités et les organismes gouvernementaux de la Beauce et des Etchemins est toujours en cours. Ceux-ci sont invités à consulter le site www.prixdupatrimoine.ca et à soumettre leur candidature d'ici le 29 mars.