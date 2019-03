Un employé de Shell se distingue par la qualité de son travail

Marco Poulin a vu, durant le mois dernier, le fruit de son travail être récompensé de belle façon. L’employé, qui travaille au Shell du boulevard Lacroix depuis 20 ans, s’est retrouvé parmi les 12 finalistes du concours People Make the Difference Real! - Champions du service 2018.

Ce sont d’abord les superviseurs et les patrons qui devaient envoyer une lettre de recommandation à Shell Canada, qui expliquait pour chacun des candidats pourquoi ceux-ci faisaient un bon service à la clientèle, qui soulignait leur ponctualité et leurs rapports avec la clientèle.

Parmi 154 candidatures sélectionnées, 12 ont finalement été retenues. Et parmi les 12 finalistes choisis se retrouvaient seulement deux Québécois, dont M. Poulin. Le concours concernait tous les employés de Shell à la grandeur du Canada.

« À la fin janvier, mon employeur et une équipe de gestion de Sainte-Marie sont venus me rencontrer avec ma gérante. Y m’ont dit : “Marco, t’es finaliste du concours Shell Canada” », a-t-il indiqué.

Gagnant sans avoir remporté le Grand Prix

Les 12 finalistes se sont rendus ensuite à Toronto, les 26 et 27 février, dans l’attente de la remise du Grand Prix du concours, qui était un voyage en Australie.

Lors de ce voyage à Toronto, où toutes les dépenses étaient payées, Marco Poulin et les 11 autres finalistes ont été tout d’abord accueilli à l’hôtel Fairmount. Ils ont eu par la suite la chance de visiter un peu la ville reine et ses attractions touristiques. Les finalistes ont notamment visiter l’Aquarium et sont allés souper à la Tour du CN, en compagnie des grands patrons de Shell Canada.

Malheureusement, l’employé n’a pas gagné le voyage en Australie. Celui-ci se considère toutefois gagnant malgré tout.

« Je suis content de pas l’avoir gagné, parce que c’était 20 heures d’avion et quatre jours en Australie. Nous, en étant les 12 finalistes, on a gagné le voyage à Toronto. On a gagné aussi 1000 $ en argent, en cartes-cadeaux. C’est merveilleux », a-t-il énoncé.

L’employé, qui a déjà fait quelques voyages, à Cuba par exemple, a affirmé qu’à la base, il n’aurait jamais pensé aller à Toronto. Il est donc très heureux d’avoir pu découvrir la ville et d’avoir vécu cette expérience.

Selon lui, recevoir un tel cadeau ne se présente que rarement dans une vie, et de voir son travail être ainsi reconnu remonte aussi le moral. Il ressent de la fierté de s’être retrouvé parmi les finalistes.

Un employé enjoué et à l’écoute des gens

Après 20 ans de service, ce que M. Poulin aime particulièrement de son travail, c’est d’être à l’écoute de ses clients et de toujours les servir au maximum de ce qu’il peut.

Celui-ci se décrit également comme une personne très enjouée et à l’écoute des gens. Tout en travaillant, il aime rire et parler avec eux.



« Comme cet hiver, il fait pas beau. Là, les clients entrent, des fois, y sont démoralisés, y’ont le moral à terre, y sont pas souriants. On les accueille en riant, on parle de d’autres choses. Quand y repartent, y repartent heureux, je vous dirais », a ajouté Marco Poulin.

De nature très joviale et blagueuse, on peut facilement imaginer que l’employé sait comment s’y prendre pour accrocher un sourire sur les visages de ses clients.