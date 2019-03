Prévention de chute chez les agriculteurs

Du 10 au 16 mars, c’est la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture. La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s’associe à l’Union des producteurs agricoles (UPA) et au Réseau de santé publique en santé au travail afin de sensibiliser les agriculteurs à l’importance de prévenir les chutes.

Annuellement, c’est près de 170 chutes qui surviennent sur les exploitations agricoles. Au-delà de ce chiffre, il y a des drames humains, des personnes blessées, décédées, des familles brisées.

Quelques actions de prévention

Le bon aménagement et le bon entretien des lieux sont primordiaux pour éviter les chutes. Par exemple, on préviendra les chutes de même niveau en s’assurant que les voies de circulation sont en bon état, non glissantes et libres de tout débris et de tout encombrement. Quant aux chutes de hauteur, on les préviendra par l’installation de garde-corps dans les escaliers, sur le bord des mezzanines et autour des ouvertures dans les planchers.

Avant d’effectuer des travaux en hauteur, vous devriez vérifier si la tâche peut être réalisée à partir du sol. Autrement, il faut alors considérer l’utilisation d’échafaudages ou d’appareils de levage conformes.

Finalement, si cela n’est pas possible, le travailleur doit porter un équipement de protection individuelle contre les chutes. Par exemple, un harnais relié à un cordon d’assujettissement attaché à un point d’ancrage.

Ce moyen permet d’arrêter la chute, mais ne la prévient pas. C’est pourquoi une procédure pour récupérer rapidement un travailleur suspendu doit être élaborée avant l’utilisation de l’équipement. Dans tous les cas, les travailleurs doivent suivre une formation et respecter les consignes de sécurité relatives aux équipements de protection.

Des activités partout au Québec

Durant la Semaine de la santé et de la sécurité en agriculture et tout au long de l’année, des ateliers de prévention sont tenus dans toutes les régions du Québec sur le thème de la « prévention des chutes en agriculture ».