Saint-Georges, 43e ville du bonheur

Selon l’Indice du bonheur Léger, paru en février dernier, Saint-Georges se situe au 43e rang sur les 50 villes d'environ 20 000 habitants, où les citoyens se considèrent comme les plus heureux.

Plusieurs facteurs étaient pris en compte lors de ce sondage pour mesurer cet indice du bonheur. Par exemple, l’accomplissement, l’authenticité, l’intégrité, l’amitié, le fait de vivre dans le présent ou dans le passé.

Villes et régions ont ainsi été classées dans ce palmarès selon leur « Indice de bonheur Léger » (IBL). Alors que l’IBL moyen québécois est de 75,29, le résultat pour la ville de Saint-Georges est de 73,74. Pour ce qui est de Chaudière-Appalaches, son IBL se situe à 76,40, ce qui la place en 2e position, derrière la région de la Gaspésie (79,50).

Ce sondage, réalisé par Internet, a été effectué le 25 novembre 2018 au 21 janvier 2019 auprès de 36 231 Québécoises et Québécois provenant de toutes les régions du Québec. Ces personnes ont répondu à une quarantaine de questions de l’Indice du bonheur Léger.

Sur cet échantillon, les résultats ont été pondérés selon l’âge, le sexe, la langue maternelle, la région et le niveau de scolarité dans le but de garantir un échantillon représentatif de la population.

Un sondage poussé

Ce sont 48 questions qui étaient posées aux répondants, et ce sont ces réponses qui ont permis d’évaluer 25 facteurs d’influence du bonheur au total.

Si le sondage comporte des questions d’ordre plus général, comme l’âge, le sexe, l’état civil, la langue parlée à la maison, le milieu de vie, etc., celui-ci s’avère cependant beaucoup plus poussé.

Le questionnaire abordait ainsi différents sujets pour connaître le niveau de bonheur des citoyens : le travail, les relations amoureuses, parentales et interpersonnelles, la santé, l’environnement, la situation financière, la peur de vieillir, etc.

Si vous en aviez la possibilité, préféreriez-vous vivre votre vie actuelle : dans le passé, dans le présent ou dans l’avenir? Comment vous sentez-vous par rapport à ce qui se passe dans votre société ou votre collectivité : concerné ou détaché? Êtes-vous satisfait de votre travail? Réalisez-vous la vie dont vous rêviez? Avez-vous peur de vieillir?

Ces questions ne sont qu’un bref aperçu de ce sondage, et il peut être intéressant de nous demander si l’on s’interroge assez sur notre niveau de bonheur au quotidien.

Êtes-vous heureux?

Et vous, quel est votre niveau de bonheur actuel? Vous sentez-vous réellement heureux? Vous pouvez répondre à notre sondage maison sur la question. C’est ici .

Fait intéressant et qui porte à réfléchir : en 2014, Ville de Saint-Georges se retrouvait au 12e rang de ce même sondage...