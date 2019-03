Une journée technologique à l'Amicale de robotique du CSBE

Voir la galerie de photos

Aujourd’hui, 230 jeunes provenant de 23 écoles de la CSBE, 20 du niveau primaire et 3 du secondaire, se sont retrouvés sous le dôme du CIMIC pour la quatrième édition de l’Amicale de robotique de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Ils étaient venus relever l’un des quatre différents défis de robotique proposés.

« Nous l’observons chaque année, participer à l’Amicale de robotique procure énormément de fierté aux élèves, à leurs parents et, bien sûr, aux enseignants qui les préparent. Nous essayons toujours d’avoir quelques surprises pour faire de cette journée, un événement inoubliable pour nos élèves. » Denise St-Pierre, conseillère pédagogique en technologies éducatives et organisatrice de l’événement

Les défis

Cette année, les défis étaient axés sur le thème du Sauvetage . Les Recrues, âgées de 6 à 8 ans, devaient concevoir et construire un robot dont la fonction principale était de porter secours à des êtres vivants. En équipe de quatre, ils présentaient leur projet à l’aide d’une présentation visuelle.

Les élèves de 9 à 12 ans pouvaient participer à l’un des deux défis : 1- Le défi 3e Alarme où le robot-sauveteur devait intervenir afin de secourir des victimes coincées dans des édifices en flamme ou 2- le défi Sumo-Confrontation qui consistait à un duel de robots. Les équipes devaient soit coincer ou faire tomber l’adversaire en dehors « d’une plateforme pétrolière en dérive. »

Les trois équipes participantes du secondaire venaient des écoles La Polyvalente de Saint-Georges, La Polyvalente Benoît-Vachon et La Polyvalente Saint-François. Ils devaient relever un Défi-découverte avec un robot de la technologie Arduino. La juge responsable, Chantal Poulin, conseillère pédagogique en sciences du CSBE, leur a donné le matin même les pièces du robot qu’ils doivent monter, puis le programmer pour qu’il circule dans un labyrinthe qu’ils auront également conçu.

La robotique, un attrait intéressant

Les enseignantes Annick Plourde et Vanessa Caron de l’école L’Aquarelle de St-Bernard en étaient à leur première venue à l’évènement. Dès le lancement du projet, les élèves ont été vite intéressés.

« On n’a pas compté les heures. Les élèves sont venus des journées pédagogiques, à plusieurs dîners, plusieurs récréations et ils en ont fait en classe. Donc, on ne compte pas le nombre d’heures. » Annick Plourde