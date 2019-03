Le Club Parentaide Beauce-Centre amasse 10 000 $

La soirée vins et fromages au profit de l’organisme Parentaide Beauce-Centre et du comptoir d’aide alimentaire OASIS s’est déroulée le 15 mars dernier. 150 convives ont assisté à l’événement, ce qui a permis d’amasser 10 000$. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix assurait la présidence d’honneur.

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a accepté cette invitation en raison de l'importance des différentes implications du Club Parentaide dans la communauté.

« J'ai été honoré d'être invité ce soir dans notre beau diocèse de Québec, et dans notre belle Beauce, pour venir vous soutenir et vous dire la fierté qui est la mienne devant le magnifique travail que se réalise ici.»

Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix

Grâce à une nouvelle formule, cette 7e édition du Vins et fromages du Club Parentaide a pu accueillir encore plus de participants que les années précédentes. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs pris part au nouveau cocktail de réseautage précédant le repas. Tous très sensibles à la mission du Club Parentaide, les convives de la soirée provenaient de partout en Beauce.

L'événement n'aurait pu avoir lieu sans le travail des bénévoles qui ont assuré les différents services du repas, la logistique et la cuisine. L'équipe du Club Parentaide remercie tous ceux et celles qui se sont impliqués dans l'organisation de ce Vins et fromages. L’organisme remercie aussi la vingtaine de partenaires qui ont fourni les différents éléments du repas ainsi que la vaisselle.

À propos

Rappelons que le comptoir d’aide alimentaire OASIS dessert la population de 4 municipalités de la MRC Robert-Cliche, soit Saint-Jules, Tring-Jonction, Saint-Frédéric et Saint-Séverin, ainsi que des gens provenant d’autres municipalités. Deux vendredis par mois, ce sont une trentaine de familles qui reçoivent un panier d’aide alimentaire pour les aider à combler leurs besoins de base. Tout au long de l’année, plus 30 bénévoles offrent leur aide pour préparer les boîtes de denrées et voient à la distribution.