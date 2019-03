2800 $ pour la fondation du Centre de réadaptation en déficience physique

Dans le cadre de sa tournée en Chaudière-Appalaches, Opération Enfant Soleil a remis à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) un octroi de 2 800 $.

Acquisition d'un siège sécuritaire

Ce soutien financier permettra à la Fondation du CRDP-CA de faire l’acquisition d’un siège sécuritaire qui sera utilisé par les thérapeutes pour permettre l’évaluation des problèmes de dysphagie chez les jeunes enfants. Ce siège, spécialement conçu pour maintenir l’enfant adéquatement, offre un bon angle dorsal qui permet d’éviter le risque de pneumonie, d’aspiration et de dommages collatéraux graves si l’enfant est mal positionné. Ce siège sera utilisé par les intervenants en déficience motrice enfant du CRDP-CA, point de service de Beauceville.

Achat d'équipements

L’octroi d’Opération Enfant Soleil servira également à l’achat d’un équipement de haute technologie, une commande de contrôle oculaire qui s’adapte sur un ordinateur ou un portable. Cette commande est dédiée aux enfants qui ne peuvent utiliser le clavier ou la souris de l’ordinateur à cause d’une incapacité motrice importante. Le contrôle du curseur de la souris se fait alors avec les yeux de manière instantanée et avec haute précision. Le CRDP-CA, point de service de Lévis bénéficiera de cette nouvelle technologie.

Mission

À ce jour, la Fondation du CRDP-CA, un organisme régional dont la mission est de recueillir des fonds pour faire l’acquisition d’équipements médicaux pour les quatre points de service de réadaptation en déficience physique situés à Montmagny, Beauceville, Thetford Mines et Lévis, a reçu 17 750 $ d’Opération Enfant Soleil. Le CRDP-CA offre aux adultes, aînés et aux enfants de 0 à 18 ans de la Chaudière-Appalaches des services de réadaptation en déficience physique de la motricité, du langage, de la vision et de l’audition.