Une augmentation de 2 % pour l’admission au CBA

Le nombre de demandes d’admission au Cégep Beauce-Appalaches est en légère hausse avec une augmentation de 2 % pour l’admission à l’automne 2019. L’institution a reçu 814 demandes pour ses centres de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Mégantic à l’issue du premier tour d’inscription qui a pris fin le 1er mars dernier.

Le secteur technique a la cote cette année avec plus de 430 demandes alors que 384 demandes d’admission ont été faites pour le secteur préuniversitaire. Les étudiants internationaux ont démontré un grand intérêt pour le Cégep Beauce-Appalaches alors que l’établissement a reçu de nombreuses demandes d’admission provenant de l’étranger. Rappelons qu’en octobre dernier, une nouvelle ressource a été embauchée afin de développer des ententes de mobilité à l’international, plus spécifiquement avec la France et ses départements.

Pour l’ensemble des trois centres du Cégep Beauce-Appalaches, le programme de Sciences humaines est le plus populaire avec 167 demandes, une hausse de 16 % par rapport à l’année dernière. Les programmes de Sciences de la nature (115 demandes), de Techniques d’éducation spécialisée (112 demandes), de Comptabilité et gestion (66) et de Soins infirmiers (65) suivent dans l’ordre.

Campus de Saint-Georges

Au Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges, les demandes ont augmenté de 4 % alors que 626 étudiants ont manifesté leur intérêt pour l’un des programmes offerts. La nouvelle version du programme de Techniques de l’informatique a attiré 54 étudiants.

Soulignons que le programme de Design d’intérieur est en hausse par rapport à l’année dernière. Le programme de Comptabilité et gestion a, quant à lui, reçu 50 demandes d’admission. Le programme préuniversitaire de Sciences de la nature est toujours aussi populaire avec 73 demandes. Le programme de Gestion des communications graphiques est, pour sa part, suspendu en raison d’un manque d’inscription.

Campus de Sainte-Marie

L’intérêt pour le campus de Sainte-Marie est en constante progression (18 % depuis 2016) avec, encore une fois, une hausse des demandes d’admission. La popularité des programmes préuniversitaires est notable avec un total de 79 demandes pour les Sciences humaines et les Sciences de la nature.

Le programme de Techniques de comptabilité et de gestion, cheminement bilingue, offert en partenariat avec le Cégep St-Lawrence de Québec (Champlain Regional College) en est à sa deuxième année d’implantation. La demande pour ce programme est stable. Le programme de Techniques d’éducation spécialisée est le seul à présenter une légère baisse au premier tour.

Campus de Lac-Mégantic

Du côté du campus de Lac-Mégantic, les demandes d’admission se maintiennent. Les programmes de Sciences de la nature et de Techniques d’éducation spécialisée ont reçu le plus grand nombre de demandes d’admission.

En raison du manque d’infirmières dans le réseau de la santé, la direction a pris la décision d’offrir le programme de Soins infirmiers à l’automne 2019. Une rencontre d’information à ce propos sera offerte au Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic le 2 avril prochain à 19 h. Le Cégep offre notamment un cheminement adapté pour les infirmières auxiliaires, leur permettant ainsi d’avoir plus de 600 heures de cours créditées.

Toujours le temps de s’inscrire



Les étudiants peuvent encore soumettre des demandes dans le cadre du deuxième tour d’inscription qui prendra fin le 1er mai. Les retardataires pourront aussi le faire au 3e tour (1er juin) ou au 4e tour (1er août). Les étudiants intéressés à obtenir de l’information sur les programmes offerts au Cégep Beauce-Appalaches peuvent consulter le http://www.cegepba.qc.ca.