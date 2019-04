AncreComment protéger les portes et fenêtres contre les dommages causés par le soleil ?

Les rayons UV et la chaleur du soleil direct peuvent être très durs sur les portes et fenêtres extérieures en bois des maisons. Le fini peut se fissurer et s'estomper, le bois peut prendre de l'expansion ou se contracter, et avec le temps, la lumière rendra la porte terne. Cela pourrait nuire à l'attrait du trottoir de votre maison et être frustrant à gérer. Alors, comment pouvez-vous protéger les portes en bois de votre maison du soleil ? Nous avons énuméré quelques-unes des meilleures façons d'aider à prévenir les dommages causés par le soleil sur les portes extérieures.

Les moyens de protéger les portes et fenêtres du soleil

Vous pouvez aussi essayer d'utiliser l'aménagement paysager pour ombrager votre porte en plantant des arbres sur le chemin du soleil. L'ombre naturelle empêchera les rayons UV d'atteindre votre porte d'entrée, et vous avez le bonus supplémentaire de nouveaux arbres. Assurez-vous qu'ils fournissent une couverture pendant l'automne et l'hiver s'ils ne sont pas à feuillage persistant. Lorsque vous faites votre sélection d'arbres, vous devez trouver une variété robuste et à croissance rapide.

La meilleure solution pour les dommages causés par le soleil aux portes et fenêtres

La solution la meilleure et la plus rapide à votre dilemme de portes et fenêtres est d'ajouter un auvent ou un auvent. Cela vous permettra de bloquer complètement le soleil, peu importe la saison, et de garder votre porte à l'abri des dommages causés par le soleil. Cette option a également quelques avantages bonus à garder à l'esprit : Si vous avez des meubles d'extérieur qui sont également endommagés par les UV, vous pouvez les protéger avec le même auvent. L'ombre peut également réduire vos coûts d'énergie et rendre votre maison plus confortable, surtout si vous vivez dans un climat plus chaud. Vous n'avez pas non plus besoin de ratisser les feuilles d'un auvent à l'arrivée de l'automne. Dans l'ensemble, c'est la solution la plus pratique, la plus économique et la plus efficace à votre problème solaire. L'installation d'un auvent ou d'un auvent ne prend pas longtemps, et peut vous aider.

Cependant, il existe un moyen de protéger les matériaux de vos portes et fenêtres des rayons UV et de la chaleur directe. N'oubliez pas que la partie de votre maison qui souffre le plus des dommages causés par le soleil est une porte extérieure orientée vers l'ouest. Alors, commencez vos efforts de protection par là. Que ce soit pour votre porte avant, latérale ou de patio, vous devrez suivre les étapes suivantes pour protéger votre porte du soleil (Remarque : ces étapes ne servent qu'à protéger les portes en bois).

Si votre porte est décolorée, vous devrez refaire la finition. Commencez par poncer la partie extérieure de la porte vers le bas pour enlever la finition précédente, s'il y a lieu. Vous voudrez ensuite refaire la finition de la porte avec plusieurs couches d'un vernis extérieur avec protection UV. Plus précisément, un vernis à espar qui est fait pour les bateaux fonctionne le mieux. Ce type de vernis extérieur est le plus efficace pour prévenir les dommages causés par le soleil car il bloque les rayons UV et est plus flexible que le polyuréthane standard, il adhère donc au bois sans se fissurer ni se décoller. Ou, si vous songez plutôt à peindre votre porte, n'oubliez pas qu'il est préférable d'utiliser une peinture extérieure de haute qualité plutôt qu'un fini clair, car les pigments de la peinture empêchent la lumière du soleil de pénétrer dans le bois.