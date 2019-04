Le Centre culturel de Saint-Prosper sera démoli d’ici la fin avril

Le centre culturel qui était annexé à l’ancien aréna de Saint-Prosper sera démoli d’ici la fin du mois d’avril. Celui-ci avait été fortement endommagé par la fumée et les flammes lors de l’incendie du 12 février dernier.

À lire également :

Nashville en Beauce : un grand chapiteau remplacera l'aréna

La nouvelle de cette démolition a été relayée par le maire, Richard Couët, sur les médias sociaux de la municipalité :

« Nous avons reçu l’autorisation de notre assureur de procéder à la démolition du centre culturel, très endommagé par l’incendie du 12 février dernier. Ces travaux débuteront dans les prochains jours de sorte que le terrain devrait être complètement nettoyé pour la fin du mois. »

Les élus municipaux avaient fait tout en leur possible pour que les débris soient déblayés le plus vite possible.

Lors du festival Nashville en Beauce, on plantera un grand chapiteau sur le site laissé vacant.