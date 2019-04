Une nouvelle salle d’entraînement pour le Cégep Beauce-Appalaches

Dès l’hiver prochain, les équipes sportives des Condors du Cégep Beauce-Appalaches auront accès à une nouvelle salle d’entraînement. Les travaux de ce bâtiment devraient débuter d’ici la fin mai.

Afin de répondre aux besoins des équipes sportives, la nouvelle salle d’entraînement comportera, entre autres, une piste d’accélération en tapis synthétique. En plus des équipements de musculation déjà existants, le Cégep prévoit ajouter d’autres appareils d’exercices. Une zone multistations ainsi que des poids libres seront aussi accessibles.

« Cette salle sera utilisée par les équipes sportives, mais aussi pour certains cours d’éducation physique et par la communauté collégiale », mentionne François Talbot, coordonnateur des ressources matérielles au Cégep Beauce-Appalaches.

C’est l’entreprise Constructions CAMAX inc. qui assurera la construction de cette nouvelle salle d’entraînement.

D’une dimension de 400 m2, le bâtiment comportera une mezzanine d’environ 207 m2. Afin de répondre aux normes environnementales, l’éclairage sera de type DEL et le vitrage triple. À cela s’ajoute une isolation de toit haute performance pour limiter les pertes de chaleur. La salle sera ventilée, climatisée et chauffée par une unité de toit au gaz naturel et sera accessible aux personnes à mobilité réduite.

Certains travaux d’aménagements extérieurs seront faits et incluront l’ajout d’une borne double pour recharge de véhicules électriques.

La nouvelle salle d’entraînement devrait être inaugurée à la fin 2019 ou au début 2020.