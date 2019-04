La Fondation du coeur lance sa 5e campagne annuelle de financement

La Fondation du cœur Beauce-Etchemin a lancé aujourd’hui sa cinquième campagne annuelle de financement. Cette année, l’objectif est d’atteindre 100 000$ pour atteindre pour la première fois les six chiffres. Les dons récoltés serviront à investir dans trois projets.

« Pour la prochaine année 2019, la campagne annuelle a pour objectif d’amasser 100 000 $ afin de répondre aux besoins de la population. C’est les besoins primaires, on aurait besoin de plus, mais on commence avec ça. Si on fait plus de 100 000 $, c’est tant mieux. » Denis Bolduc, président de la Fondation du Coeur

Les projets 2019

Un projet d’espoir

Le programme « post-cancer » s’adressera à des clients qui ont traversé et terminé un épisode de cancer, car elles sont plus à risque de décéder d’une maladie du cœur. Le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin collabora avec Groupe Espérance et Cancer pour développer et mettre sur pieds ce projet.

« Ce programme a pour but de permettre aux personnes d’améliorer leur état de santé, leur bien-être et leur qualité de vie. De reprendre confiance et de surmonter les défis associés à la vie après un cancer. De s’outiller au retour au travail ou aux études et de rencontrer d’autres personnes dans la même situation. » Lyse Perron, directrice Groupe Espérance et Cancer

Un projet de motivation

Le financement servira à l’implantation d’une clinique d’obésité par le Pavillon qui offrira les services d’une équipe multidisciplinaire et travaillera avec les médecins de la région. Cette clinique s’adresse aux gens ayant un surplus de poids importants et qui sont motivés à changer leurs habitudes de vie.

« Ce sera un suivi qui sera fait sur une année complète avec un suivi un peu plus serré de 16 semaines pour s’assurer que la personne ne rechute pas. » Majory Demers, nutritionniste au Pavillon du Cœur

Un projet d’accessibilité

La Fondation veut soutenir le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin dans le développement de la télé-réadaptation qui permettrait aux gens en région éloignée ou qui ont des horaires atypiques d’avoir accès aux services d’enseignement à partir de leur maison via l’internet.

« Dans les prochaines années, ça pourrait être un beau projet d’étendre la télé-réadaptation pour les cours de groupe. On va utiliser cette technologie pour aller chercher cette valeur d’accessibilité dans le but de les aider. » Catherine Morin, kinésiologue et responsable du service à la clientèle au Pavillon du Coeur

Des ambassadeurs associés à cette campagne

Pour soutenir cette campagne, trois ambassadeurs se sont associés à la Fondation: Daniel Drouin, propriétaire de Chronocité, Dre Hélène Francoeur, interniste au CISSS-CA et Anne-Marie-Rodrigue, propriétaire des IGA Rodrigue & filles et Rodrigue & Groleau.

Comment donner? Comment aider?

Les personnes intéressées à soutenir la campagne peuvent le faire en ligne à fondation.coeur.ca, par téléphone au 418 227-1843 ou en personne au Pavillon du cœur Desjardins (2640, boulevard Dionne, Saint-Georges).