L'ABBS fière de ses 375 bénévoles

L’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) souligne le travail de ses bénévoles qui améliore la communauté tous les jours. Durant cette semaine de l’action bénévole, il est important de les remercier et de leur rendre hommage.

Le bénévolat en chiffre

Au Québec, plus de 37 % de la population âgée de 15 ans et plus fait du bénévolat. À l’ABBS, c’est près de 40 000 heures de bénévolat en 2017-2018. Ce total des heures correspond au travail de 25 employés à temps plein converti en services bénévoles spécialisés rendus à la population de la MRC Beauce-Sartigan.

« La reconnaissance est la mémoire du cœur. À l’ABBS nous sommes convaincues que le bénévolat est un état d’esprit empreint de bienveillance et de professionnalisme » dit Marie-Claude Bilodeau, directrice générale.

L’ABBS compte 375 bénévoles, des aînés pour la plupart, œuvrant sur le territoire de Beauce-Sartigan.

Conférence Dr. Clown

Dans le cadre de la semaine de l’action bénévole, l’organisme invite les gens intéressés par leurs activités à venir assister à une conférence de Dr Clown qui se tiendra au Georgesville le 17 avril à 19h. Cette conférence vise à démontrer l’importance de communiquer autrement, au-delà des mots.

L'ABBS

Elle existe depuis 1980 et est reconnue pour venir en aide aux personnes âgées et aux personnes démunies en offrant des services bénévoles de qualité. La plupart des localités possèdent un comité de bénévoles sous l’égide de l’organisme où différentes activités sont également offertes pour les citoyens.