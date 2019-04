MRC de la Nouvelle-Beauce : une demande d’aide financière pour un stationnement incitatif et un terminus léger

La MRC de la Nouvelle-Beauce a formulé une demande d’aide auprès du ministère des Transports du Québec, afin d’aménager un stationnement incitatif de 171 cases. Le stationnement serait situé dans la bretelle de l’autoroute 73, près de la route Cameroun, à Sainte-Marie. Un terminus léger y serait mis en place.



À lire également :

Transport : La MRC de La Nouvelle-Beauce veut connaître l'opinion de ses citoyens

Les grands centres comme Montréal, Québec ou Lévis, qui possèdent des sociétés de transport en commun, ont droit à un programme du ministère des Transports pour les aider à financer la mise en place de stationnements incitatifs.

Alors que la MRC possède un transport collectif et adapté, celle-ci n’a cependant pas un tel programme à sa disposition.





« On a demandé aux ministère des transports si la MRC de la Nouvelle-Beauce ne pouvait pas être un projet pilote pour la mise en place d’un stationnement incitatif en milieu rural », a d’abord expliqué M. Mario Caron, directeur général de la MRC de la Nouvelle-Beauce.

LA MRC a donc déposé ce projet novateur et structurant pour la région auprès du ministère, au cours des derniers mois.



Un projet aux nombreux avantages



L’objectif du projet vise à favoriser le covoiturage entre la Nouvelle-Beauce et la région métropolitaine de Québec et à diminuer l’achalandage sur le pont Pierre-Laporte. Le projet permettrait également la diminution des gaz à effet de serre associé au transport.

« Pour favoriser le covoiturage, il faut que les gens aient des endroits pour stationner leur véhicule, un endroit public et non pas utiliser des stationnements privés comme il se fait actuellement », a-t-il ajouté.

Le projet totalise 1 897 596 $ pour la construction des 171 cases. L’aide qui a été demandée, elle, s’élève à 1 143 727 $.

Le montant demandé dépassant le million, il faut une autorisation spéciale du conseil des ministres, étant donné qu’il n’y a ni programme ni aide pour la construction du stationnement, comme l’a indiqué également M. Caron.



La MRC en attente d’une autorisation



Le conseil de la MRC a, pour sa part, approuvé l’estimation préliminaire des coûts du projet. La MRC souhaite éventuellement obtenir une autorisation du financement de la part du gouvernement du Québec au cours de l’année 2019. Et si c’est le cas, la construction pourrait débuter cette année.





« Les études sont faites, les estimés, les diverses autorisations avec le ministère des Transports, les discussions avec nous, tout ça, c’est fait », a également mentionné le directeur général.



Ce projet répond également à un besoin exprimé par les citoyens de la région de la Nouvelle-Beauce.