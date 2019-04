Invitation au brunch bénéfice de Parents d'Anges Beauce-Etchemins

L’organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins, en collaboration avec le Dooly’s de Saint-Georges et Marco Bergeron, traiteur, invitent les gens à participer au brunch bénéfice à l’occasion de la fête des mères. L’événement aura lieu le samedi 11 mai 2019 à 9h30 au Dooly’s de Saint-Georges.

Le but est de sensibiliser la population à la réalité du deuil périnatal et permettre aux familles touchées de briser l’isolement. Tous les profits iront à l’organisme afin qu’il puisse poursuivre sa mission d’aide envers les personnes touchées. la communauté à cette réalité.

L’événement est à caractère familial et est ouvert à toute la population. Les billets, au coût de 15$ par adulte et 7$ par enfant de 3 à 9 ans, sont disponibles sur le site internet de l’organisme au www.parentsdanges.com ou au Dooly’s Saint-Georges. Gratuit pour les enfants de 2 ans et moins.