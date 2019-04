Participation de l'équipe RoBeauce au Festival de robotique à Québec

Le 5 avril dernier débutait le Festival de robotique FIRST qui se déroulait à Québec au Centre de foires d’ExpoCité. L’équipe 5095-ROBEAUCE de la Polyvalente de Saint-Georges participait à ce tournoi officiel de la ligue internationale de la Compétition de robotique FIRST.

Les 35 équipes participantes venaient du Québec, de l’Australie, du Brésil, des États-Unis, du Mexique et de Turquie. Elles devaient s’affronter à l’aide de leurs robots créés et programmés par les élèves et leurs mentors bénévoles.La thématique pour cette édition était celle de l’Espace.

5095-RoBeauce

Les équipes participantes avaient 45 jours pour construire leur robot. L’équipe de Saint-Georges était composée de 18 élèves de secondaire 2 à 5.

Lors des parties en équipe, leur robot a fait une bonne performance, mais ils ont terminé à la 33e place. Selon Samuel Turgeon, l’un des enseignants responsables, ce classement est dû surtout à plusieurs malchances.

« Par exemple lors de notre deuxième match, nous avons dû le disputer avec un robot de moins puisque l’équipe du Mexique n’a pas pu être en mesure d’aligner son robot. Un autre exemple de notre malchance est survenu alors que nous nous apprêtions à jouer un match avec le robot de l’équipe de Rimouski (les gagnants de la compétition), leur robot est resté coincé durant tout le match et il a finalement été disqualifié pour avoir endommagé le terrain ce qui nous priva d’une victoire presque assurée. »

Le classement obtenu n’a pas permis à leur robot d’être sélectionné pour les étapes suivantes de la compétition. Malgré leur déception, les membres de l’équipe sont satisfaits de leur expérience.

Le vendredi après-midi, l’astronaute québécois David Saint-Jacques s’est entretenu avec les élèves participants à l’évènement en direct de la station spatiale internationale. Les enseignants considèrent que leurs élèves ont eu la chance de partager leur passion pour la robotique avec des jeunes de partout au Québec et provenant de l’extérieur du pays.

Membres de l’équipe :

Alexandre Lessard (Pilote), Derek Ruel (Pilote), Maxance Gusse, Mathias Gusse, Sohan Bonneval, Jacob Bouchard, Félix-Antoine Bégin, Benjamin Nicole, Jean-Pascal Gauthier , Raphaël Roy, Tommy Fortin, William Côté, Jérémy Ferland, Maxime Morin, Charles-Antoine Morin, Kristian Prévost, Lucas Lessard, Thomas Toulouse

Mentors :

Guy Ferland (Dessin industriel)

Alain Blais (Machiniste)

Guillaume Bolduc (Programmeur)

Sylvain-Marie Gusse (Étudiant au Cimic)

Samuel Turgeon (Enseignant)

Patrick Rodrigue (Enseignant)