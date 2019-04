Les bénévoles honorés et les nouveaux arrivants accueillis à Sainte-Aurélie

C’est dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole et sous le thème Le facteur bénévole pour élever les collectivités que l’activité annuelle de reconnaissance des bénévoles et l’accueil des nouveaux arrivants de la Municipalité de Sainte-Aurélie a eu lieu récemment. Le député Maxime Bernier était présent lors de cette activité qui s’est déroulée le 12 avril dernier.

Cet événement, organisé chaque année par le conseil municipal en vue de souligner l’apport précieux qu’apportent les bénévoles à la communauté, a été très apprécié. Les nouveaux arrivants ont été accueillis par le maire, René Allen, et la conseillère, Caroline Drapeau, responsable du dossier famille de la Municipalité. Ceux-ci ont reçu une trousse d’accueil bien garnie d’informations et de promotions des commerces et des organismes de la région.

Monsieur Allen a profité de l’occasion pour remettre des certificats de mérite à deux récipiendaires qui étaient nommés par leur organisation pour leur apport significatif à la vie communautaire. Il s'agit de Mme Carmelle Lepage et de M. Marcel Grenier. Ces deux certificats étaient préparés et signés par Samuel Poulin, député de Beauce-Sud.



Maxime Bernier, quant à lui, a remis deux certificats hommage aux familles de bénévoles exemplaires qui sont malheureusement décédés dans les derniers mois. Ces deux bénévoles sont M. Emmanuel Bélanger et M. Yvon Fortin.