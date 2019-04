Un projet intergénérationnel de jeunes bénévoles dans deux CHSLD de la région

Une nouvelle édition du projet intergénérationnel des jeunes bénévoles a été lancée, ce matin, à la polyvalente de Saint-Georges. L’événement a eu lieu en présence des différents partenaires du projet, soit le CISSS de Chaudière-Appalaches (CISSS-CA), l’Association bénévole Beauce-Sartigan (ABBS) et les citoyens du monde de la polyvalente de Saint-Georges.

Ce projet intergénérationnel vise à mettre en place des mesures concrètes afin de favoriser le bénévolat des jeunes au sein des CHSLD de la région. Ces jeunes de 12 à 17 ans participeront ainsi à la vie des aînés, par le biais de visites et de rencontres, dans deux établissements, soit le CHSLD Richard-Busque et celui du Séminaire.

Nouvelle association

Cette année, la Fondation Sunny D. Extrême s’associe à ce projet. Le président de la Fondation, M. Alain Desbiens, souhaite faire rayonner le projet pour la cause.

« Ce sont des jeunes qui ont la main sur le cœur. Nous croyons aux nombreuses retombées autant pour les jeunes que pour les résidents », a-t-il affirmé.

En plus de faire de ces jeunes des citoyens engagés, ce projet d’implication sociale et communautaire permet de créer non seulement des liens privilégiés entre jeunes et aînés, mais aussi de prôner différentes valeurs, comme le partage de connaissances et d’expériences, l’empathie et la solidarité.

La Fondation Sunny D. Extrême a été mise sur pied par Alain Desbiens en 2007, en mémoire de son fils de 14 ans, Sunny, décédé accidentellement. Celui-ci avait l'habitude de rendre visite aux personnes âgées, leur rendait service et partageait sa joie de vivre.

Des impacts autant pour les jeunes que pour les aînés

Ce projet intergénérationnel permet ainsi d’apporter de nombreux bienfaits autant aux jeunes qu’aux aînés et de faire un pont entre les générations.

« Pour les personnes âgées, ça leur apporte de la joie, ça leur apporte une présence, des souvenirs. Ils peuvent aussi transmettre des choses. De la part des jeunes, c’est une richesse », a évoqué Andrée-Anne Camiré, chef de service des CHSLD Richard-Busque et du Séminaire au CISSS de Chaudière-Appalaches.

Les jeunes, eux, permettent d’apporter de la joie de vivre et du bonheur et brisent, par la même occasion, la solitude des résidents.

« Je trouve que le mot "citoyen du monde" prend tout son sens dans ce genre de projet-là, devant cette belle collaboration entre la jeunesse et nos aînés. Quand nos adolescents vont visiter nos aînés, il y a des sourires, de la tendresse et des éclats de rire », a mentionné le directeur adjoint de la polyvalente de Saint-Georges, M. Yves Laflamme.

Les bénévoles de demain

Madame France Bourque, présidente du conseil d’administration de l’ABBS, a ajouté que cette collaboration avec la Fondation Sunny D. Extrême permettait de faire connaître l’approche aînée aux jeunes par des visites régulières.





« Ce partenariat vise aussi à rejoindre la stratégie de recrutement de futurs emplois au CISSS-CA ainsi que de donner le goût du bénévolat. Ce partenariat nous amène aussi à développer une approche intergénérationnelle de manière durable, car les jeunes sont les bénévoles de demain », a-t-elle signifié.

Les jeunes sont ainsi formés à mesure du déploiement du projet dans toute la région de Chaudière-Appalaches. Les visites d’amitié et les activités réalisées dans les deux CHSLD correspondent jusqu’ici à 107 heures de bénévolat et ce sont 27 jeunes qui participent au projet actuellement. Il y aura d’ailleurs une deuxième cohorte à l’automne prochain.