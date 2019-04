La Grande Collecte Moisson Beauce 2019 est débutée

Voir la galerie de photos

La Grande Collecte de Moisson Beauce a débuté hier et se poursuit jusqu’au 27 avril. Le but est d’amasser des dons en argent et en denrées non périssables dans les différents supermarchés dans la région.

Caroline Dumas, porte-parole officielle de l’évènement, chef propriétaire de Bloomfield et fondatrice de Soupesoup, invite la population à donner généreusement.

La cueillette

Ce seront plus de 200 bénévoles qui se relayeront dans les supermarchés de la région afin de recueillir les dons en denrées et en argent.

Pour donner à la cause;

25, 26 et 27 avril

Saint-Georges : IGA Extra

IGA familles Rodrigue & Groleau

IGA Rodrigue & Filles

Maxi

Métro Laval Veilleux

Super C

Saint-Joseph : Marché IGA Pierre Jobidon

Saint-Prosper : Épicerie R. Buteau

26 avril

Saint-Martin : Épicerie Saint-Martin

Vous pouvez aussi faire un don au bureau de Moisson Beauce au 3750, 10e Avenue Ouest, Saint-Georges ou en ligne .

Moisson Beauce désire recueillir 1 350 kg de denrées non périssables ainsi que la somme de 15 000 $. Elle servira à l’achat de denrées qui seront redistribuées par l’entremise des organismes accrédités, aux personnes vivant des situations socio-économiques difficiles.