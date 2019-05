Cégep Beauce-Appalaches : les designers de demain pour vos projets de rénovation

Dès l’automne 2019, les étudiants du programme de Techniques de design d’intérieur du Cégep Beauce-Appalaches proposeront leurs services pour la réalisation de plans d’aménagement intérieur résidentiel ou commercial. En plus d’être à coût moindre que sur le marché, les propositions d’aménagement reflèteront les dernières tendances et les exigences réglementaires.



Les gens intéressés à déposer un projet pourront le faire entre le 1er mai et le 31 juillet 2019. Les projets sélectionnés seront réalisés entre septembre et mai de l’année scolaire suivante.

Cette activité permettra aux étudiants de financer leur vernissage de fin d’études tout en ayant l’opportunité de réaliser des mandats réels. Avec le support de leurs enseignantes, les étudiants réaliseront différents documents pour illustrer les projets de design. Ces plans d’aménagement seront par la suite présentés aux clients qui pourront conserver l’ensemble des projets proposés pour la réalisation de ceux-ci.

« Comme nous offrons une spécialisation cuisiniste, les étudiants seront en mesure de prendre en charge des projets de cuisine et de salle de bain, mais ils proposeront aussi des designs et des concepts pour des projets allant de la coloration des murs à des projets de design complexe » a indiqué Audrey Gosselin, coordonnatrice du département de design d’intérieur.

Les prix pour la conception de plans d’aménagement d’espaces intérieurs varieront entre 50 $ et 250 $ selon le projet.