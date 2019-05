Le docteur Pierre-Claude Poulin reçoit le prix Letondal

Pour la qualité exceptionnelle de son travail, pour son implication hors du commun à toutes les dimensions de la profession, l’Association des pédiatres du Québec (APQ) a décerné récemment le prix Letondal 2019, qui souligne une contribution importante à la pédiatrie, au docteur Pierre-Claude Poulin.



Originaire de Saint-Georges-de-Beauce, le docteur Pierre-Claude Poulin a terminé ses études médicales à la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke en 1975 où il a entamé une résidence active en pédiatrie. Il a effectué sa deuxième année en tant que résident-chef avant de partir en France, à Montpellier, pour sa troisième année, puis de revenir terminer sa résidence au Québec, à l’hôpital Sainte-Justine. Il a obtenu son certificat de spécialiste en pédiatrie en 1979. La même année, sa pratique a commencé au Centre de Santé et de services sociaux de Beauce (devenu le CISSS Chaudière-Appalaches) où il a été chef de département jusqu’à 2014.

Pédiatre généraliste dans l’âme, le docteur Poulin a établi un département de pédiatrie en Beauce avec une mission hospitalière dès le début de sa pratique. Sa préoccupation première a toujours été d’offrir des services de pédiatrie spécialisée en région, répondant aux différents problèmes de santé physique et de santé mentale des enfants. Innovateur, il s’est positionné comme expert de l’enfant et a orienté sa pratique vers une prise en charge en deuxième ligne, de façon globale, tant au niveau physique, développemental, psychosocial et mental.

Il s’est allié une équipe d’infirmières dédiées à la pédiatrie avec qui il a organisé des journées de formation pédiatrique pour la région. Il a mis en place des liens particuliers avec les équipes scolaires pour offrir un service de qualité pour évaluer et traiter les troubles scolaires et le TDAH. Rapidement, il a instauré un service ambulatoire dédié aux enfants regroupant infirmières cliniciennes, travailleurs sociaux, psychologues, nutritionnistes, inhalothérapeutes, physiothérapeutes, ergothérapeutes et orthophonistes. Parce qu’il a toujours été convaincu de l’expertise du pédiatre général en région, il a mis en place des cliniques spécialisées de diabète, d’asthme, d’allergie, de développement, de TDAH et de santé mentale.

Un excellent pédagogue et communicateur



Depuis le tout début de sa pratique, le docteur Poulin a joint de multiples conseils, comités d’expertise, tant au CMDP local qu’au niveau scolaire et ministériel. Plus récemment, il a été le co-instigateur d’une prise de position des pédiatres quant à la surutilisation des psychostimulants en pédiatrie. Il est président du comité de l’évaluation de l’acte médical, lecteur assidu des journaux pédiatriques, toujours à l'affût de perfectionner sa pratique.

Excellent pédagogue et communicateur, il a offert des stages aux externes et aux résidents et présenté dans le cadre de multiples conférences. Il est coauteur et animateur des Ateliers du Collège des médecins sur le TDAH et auteur de plusieurs lignes directrices ministérielles ainsi que de publications dans le Médecin du Québec. Apprécié de ses collègues, le docteur Poulin est aussi un mari, un père et un grand-père dédié à sa famille.

De 1997 à aujourd’hui, le docteur Poulin s’est également investi au sein de l’Association des pédiatres du Québec à titre d’administrateur, de premier vice-président et de secrétaire. Il a contribué à l’avancement de dossiers touchant directement les soins aux enfants en développement, en santé physique et psychologique. Pilier de l’association, il a été un ardent défenseur des conditions de pratique des pédiatres et a grandement fait avancer la médecine pédiatrique au Québec.