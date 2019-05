L’École Jésus-Marie est à la recherche de ses anciens, afin de célébrer le 200e anniversaire de la fondation de la communauté RJM (en 2018) ainsi que l’année de l’ouverture officielle de l’école (1973-1974).

En 2019, le 45e anniversaire de « votre école secondaire » sera célébré par la tenue de diverses activités. Pour ce faire, la direction est à la recherche du plus grand nombre d’anciens et d’anciennes possible.

Certaines coordonnées sont manquantes sur les listes des diplômés. L’École Jésus-Marie compte sur la collaboration de la population afin de les compléter.

Vous pouvez vous inscrire en suivant ce lien.