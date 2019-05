9600$ en bourses ont été remis aux étudiants du Cégep Beauce-Appalaches

Vingt et un étudiants du Cégep Beauce-Appalaches se partagent des bourses de 9 600 $ offertes par la Fondation du Cégep, l’entreprise Prologic Plus et la société Hydro-Québec. Les bourses de la Fondation soulignent l’implication dans la vie étudiante, la persévérance scolaire, l’entrepreneurship et les accomplissements internationaux, sportifs et socioculturels des lauréats.

Les bourses Vie étudiante sont remises à Amélie Roy, participante comme musicienne aux Mercredi-Étudiant et à Cégeps en spectacle; Noémie Pomerleau, impliquée dans différents comités et dans des projets de coopération internationale; Érica Trudel, membre du comité technique; Pier-Olivier Busque, membre du comité technique et musicien aux Mercredi-Étudiant et à Cégeps en spectacle.; et Léa Beaudry (Lac-Mégantic), membre de l’Association étudiante du Centre de Lac-Mégantic et impliquée dans de nombreuses activités sportives et socioculturelles.

Marie-Michèle Paquet, Gwenaëlle Faïs et Joany Lussier (Lac-Mégantic) ont reçu une bourse Retour aux études. Karine Calpetard, Éloïse Brisson, Isabelle Fortin et Audrey Laflamme (Sainte-Marie) sont les récipiendaires des bourses Persévérance scolaire. Les bourses Entrepreneurship ont été remises à des étudiants impliqués dans un projet de valorisation de l’entrepreneurship; Emmanuelle Plur pour son engagement sur le conseil d’administration de la Coopsco et dans le Club entrepreneurial étudiant; Kevin Poulin pour son implication dans les différents comités du Cégep (Comité environnement responsable et du Club entrepreneurial étudiant) et Ariane Rosa (Lac-Mégantic) pour sa participation au stage de solidarité internationale au Pérou.

Les bourses Athlètes féminin et masculin de l’année vont à Émilie Giguère (cheerleading) et Christopher Fortin (football). Théodore Paquet et Laurie Poulin sont les récipiendaires de la bourse Excellence socioculturelle pour leur participation à plusieurs activités socioculturelles dont la troupe de théâtre l’Épisode, Cégeps en spectacle et Mercredi-Étudiant.

Offertes par l’entreprise Prologic Plus de Saint-Georges, les bourses Chevaliers beaucerons récompensent annuellement deux étudiants du programme de Techniques de l’informatique. Morgan Katjounis et Étienne Larivière ont chacun reçu une bourse de 500 $ pour leur effort et leur réussite scolaire.

Bourses en Génie civil

Hydro-Québec a remis cinq bourses pour le Défi Civil@ction, un concours organisé par les enseignants du département de génie civil.

Les étudiants devaient construire des tours en bâtonnets de popsicle les plus solides et légères possible. Une charge a été appliquée sur chacune des tours afin de déterminer la plus solide. Benjamin Lacroix a remporté le premier prix (650 $) suivi de Samuel Tanguay (450 $), Benoit Bisson (250 $), Vincent Gaboury (150 $) et Keven Fecteau (100 $).

Noémie Tremblay et Élodie Rodrigue ont également reçu un montant de 50 $ pour la conception d’une ferme miniature en bois selon des critères définis.