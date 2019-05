Une plateforme web qui répertorie les services communautaires de Beauce-Etchemins

Un nouvel outil de recherche permet désormais de trouver plus facilement et rapidement les services communautaires du territoire Beauce-Etchemins. La Corporation de développement communautaire Beauce-Etchemins (CDCBE) ainsi que le regroupement Vers l’avant, 0-5 ans! ont annoncé le lancement de la nouvelle plateforme communautaire web La Station qui répertorient plus de 80 organismes.

La Station a pour but de répondre aux besoins des familles et de faire connaître les services communautaires à la population. De plus, cette centralisation des services permettra un meilleur référencement entre organismes. En seulement 3 clics, l’utilisateur trouve l’organisme qui répond à son besoin.

Par ailleurs, on y retrouve Le Colporteur, un bulletin d’information créée par la CDCBE pour informer la population. La Station contient une section annonçant les événements de plus grande envergure des organismes et une bulle de discussion Messenger, permettant aux internautes de poser leurs questions directement sur la plateforme.

Mise en contexte

En 2016, les partenaires du regroupement Vers l’avant, 0-5 ans! ont procédé à une recherche-action auprès de 800 familles et 80 professionnels du territoire qui a démontré que 99 % des familles ont accès à internet. Cette recherche a permis de constater qu’il existe une méconnaissance générale des services communautaires. Depuis 10 ans, Vers l’avant, 0-5 ans! se consacre aux besoins des familles par la réalisation de diverses actions. La plateforme est donc une alternative pour répondre à une meilleure accessibilité pour le milieu communautaire.

Étant un regroupement d’organismes, la CDC Beauce-Etchemins est la porteuse de cette action dans le but de maintenir dans le temps cette plateforme et de mettre à jour les informations chaque année.

La CDCBE et Vers l’avant, 0-5 ans! invitent la population à venir découvrir la nouvelle plateforme à l’Expo Famille & Cie le 17 et 18 mai prochain à l’aréna de Saint-Georges. Il est possible de la consulter dès maintenant au lastationcommunautaire.org.