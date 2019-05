14% plus de consommateurs de cannabis depuis la légalisation

Depuis le 17 octobre 2018, la consommation de cannabis est devenue légale à travers le pays. Une enquête nationale sur le cannabis (ENC) menée par Statistique Canada, surveille la consommation de cannabis et les comportements connexes avant et après la légalisation.

À lire également : Loi resserrant l’encadrement du cannabis, ne fait pas l'unanimité

ENC

L’enquête a recueilli à travers le pays des données tous les trois mois depuis février 2018. L’ENC du premier trimestre 2019 a dévoilé les changements dans les habitudes de consommation après la légalisation.

Nombre de consommateurs de cannabis dans les trois derniers mois

- Environ 5,3 millions de Canadiens de 15 ans et plus (18 % de la population)

- Augmentation de 14 % avant la légalisation

Explications

L’augmentation s’explique par une consommation grandissante chez les hommes et les personnes de 45 à 64 ans.

Hommes : 2018 = 16% 2019 = 22%

Personnes 45 à 64 ans : 2018 = 9% 2019= 14%

Le taux chez les femmes (13%) et les autres groupes d’âge est resté stable.

Provincial

Il n’y a qu’en Ontario où une augmentation a été observée de 14% à 20%.

Observations

Hausse des nouveaux consommateurs

Selon l’enquête, le premier trimestre de 2019, 646 000 personnes auraient déclaré avoir consommé pour la première fois. Ce chiffre représente près du double de l’estimation de 327 000 personnes d’il y a un an.

- La moitié des nouveaux consommateurs : 45 ans ou plus

- En 2018, représentait le tiers des nouveaux consommateurs

Portrait général des consommateurs

- Les hommes (22%) consomment plus que les femmes (13%)

- 15 à 24 ans (30%) consomment plus que les 25 ans et plus (16%)

Ces tendances sont restées les mêmes après la légalisation.

Sources légales

Les consommateurs se sont tournés en plus grand nombre vers les sources légales pour obtenir du cannabis.

2018 : 954 000 personnes (23%)

2019 : 2,5 millions personnes (47%)

Conduite avec les facultés affaiblies

- Passager dans un véhicule conduit par une personne avec les facultés affaiblies : 4 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus (ou 1,1 million)

- « Près de 20 % des personnes ayant déclaré conduire après avoir consommé du cannabis ont signalé qu'elles avaient aussi consommé de l'alcool. Cela représente environ 123 000 personnes ou 3 % des consommateurs de cannabis ayant un permis de conduire valide. »

Consommation avant le travail

- 514 000 (13%) des travailleurs canadiens

- Comportement ne varie pas selon l’âge ou le genre

- Comportement varie selon la fréquence de consommation

*Statistique Canada 2 mai 2019, ENC 2019