La 43e édition du Gala Méritas de la Polyvalente Benoît-Vachon à Sainte-Marie s’est déroulée ce mercredi et a récompensé les réussites d’un peu plus de 150 de ses élèves.

Des prix étaient remis pour des réussites dans différentes sphères, soit au niveau scolaire pour les efforts soutenus et les bons résultats, au niveau des personnalités artistiques, littéraires et de chacun des niveaux, concours, bourses et autres réalisations particulières.

Prix Réussite personnelle en éducation

Parmi les élèves récompensés, certains d’entre eux se sont vu attribuer le prix de « Réussite personnelle en éducation » de la Fondation du mérite scolaire de la Beauce-Etchemin. Ces prix sont remis à des élèves qui répondent aux critères de bon comportement, d’effort soutenu, d’implication dans la vie de l’école et de rendement scolaire.

- Rosalie Côté, finissante juin 2018 (médaille du Gouverneur général)

- Daniel Lachance, élève du Tremplin (Bourse CSBE de 500 $)

- Béatrice Bilodeau (médaille du Lieutenant-gouverneur)

- Alycia Carter, 2e secondaire (prix méritante scolaire et personnalité littéraire du 1er cycle)

- Marianne Forgues, 3e secondaire (prix concours de mathématique et Réussite personnelle en éducation)

- Sarah-June Nadeau (personnalité féminine de l’année et personnalité scientifique du 2e cycle)

- Pénélope Lanctôt (personnalité féminine et prix de performance scolaire)

Mur-Mure de la Méchatigan

Les personnes choisies pour apparaître sur le Mur-Mure sont d’anciens élèves de la PBV qui, par leur travail et/ou leur implication, représentent des modèles d’inspiration pour les élèves présents et futurs. Le nommé de cette année est monsieur Christian Marcoux finissant de 1998. Il est le fondateur et le président de Christian Marcoux cuisine et mobilier design, une entreprise spécialisée dans l’ébénisterie haut de gamme. C’est également un homme engagé dans sa communauté qui supporte plusieurs causes dans la région. Lors de son discours, il a livré un beau message de persévérance aux élèves présents et a rappelé son parcours professionnel qui a commencé avec un DEP en ébénisterie. Rappelant que sur le Mur-Mure il y avait entre autres jusqu’à ce jour un gars qu’on voit à la télévision, un autre avec un doctorat en physique et maintenant il y a un ébéniste !