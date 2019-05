Quatre entreprises de la Beauce s’impliquent pour les centres de jour

Quatre entreprises, soit Manac, René Bernard inc., Transcontinental Interglobe, et Turbo Images, situées à Beauceville, à Saint-Georges et à Saint-Zacharie, ont versé un don de 1000 $ chacune pour l’acquisition et l’achat de chaises autobloquantes pour les centres de jour de la région.

Ces chaises favorisent sont plus sécuritaires pour les personnes ayant moins d’équilibre et d’agilité à s’asseoir et à se lever. Elles facilitent également l’accès à l’extérieur et les échanges au grand air.

Aux Centres de jour de Beauce-Sartigan de Saint-Georges, de la Guadeloupe et de Robert-Cliche, à Beauceville, l’autonomie des usagers et l’aide aux proches aidants est une priorité.



Les établissements voient à améliorer la condition physique, à stimuler la mémoire et les fonctions cognitives de ces femmes et de ces hommes qui les fréquentent à raison d’une journée par semaine.



Fonds employé(e)s de la Fondation



Les dons ont un impact positif et significatif sur la qualité des soins dispensés dans les centres de jour de la région.