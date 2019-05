La course colorée de l’école Dionne revient pour une quatrième édition

Le 25 mai prochain, à 9 h 00, se déroulera la quatrième édition de La course colorée de l’école Dionne. L’activité aura lieu au parc des Sept-Chutes et est organisée par les élèves de 2e et de 3e années et leurs enseignantes, Maryse Talbot et Catherine Saint-Hilaire.

Le trajet se déroulera sur une longueur de 3 km et, tout au long du parcours, de la poudre multicolore sera lancée aux coureurs. L’événement gagne en popularité, année après année, l’activité se voulant familiale et amicale.



Les fonds recueillis lors de l’événement permettra de réaliser le voyage de fin d’année des élèves de l’école Dionne, qui aura lieu cette année au Bora Parc, et d’acheter du mobilier pour l’aménagement et l’adaptation d’une classe flexible.

Il est possible de se procurer des billets à l’école Dionne entre 8 h 00 et 11 h 00 et 12 h 30 et 15 h 30, au coût de 10 $. Les organisateurs attendent la population en grand nombre et tiennent à remercier les parents, les amis, de même que leurs précieux commanditaires pour leur collaboration.

L’an dernier, 450 personnes avaient participé à cette course.