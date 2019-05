Campagne de sensibilisation conciliation études-travail : #MonChoix, mes études

Le mouvement #Mon choix, mes études est déjà bien implanté en Beauce-Sartigan et il est en émergence à Lévis. Le comité stratégique de persévérance scolaire en Nouvelle-Beauce a procédé au lancement de cette campagne de sensibilisation dans la région. Elle mise sur l’importance d’une bonne conciliation études-travail autant chez les jeunes, les parents et les employeurs.

Plateforme Web

Une plateforme Web est disponible pour guider et pour informer les étudiants sur les moyens pour équilibrer leur temps. Il permettra également d’outiller les parents à bien soutenir leurs enfants. Et finalement, les entreprises qui embauchent des étudiants peuvent y retrouver les éléments à mettre en place pour faciliter la scolarisation des étudiants employés. Des médias sociaux tels que Facebook et Instagram sont déployés afin d’informer, de sensibiliser et de donner de l’expansion au mouvement.

Haut taux de travail des jeunes au secondaire

Il a été constaté dans la région que le taux des jeunes au secondaire qui travaillent en même temps que les études était très élevé. Également, la faible diplomation est préoccupante. Le comité qui est composé de partenaires multisectoriels (communautaire, scolaire, municipal, emploi, santé et services sociaux) considère que dans le contexte de manque de main-d’œuvre auquel la région fait face, qu’en permettant aux jeunes de se scolariser et d’obtenir un diplôme, cela leur permettra aussi de se qualifier pour les besoins de main-d’œuvre actuels et à venir.

Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.