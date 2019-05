Le mini Relais pour la vie de l’école Roy et Saint-Louis recueille 26 233 $

Voir la galerie de photos

La 4e édition du mini Relais pour la vie de l’école Roy et Saint-Louis de La Guadeloupe se tenait vendredi dernier, le 17 mai. L’événement, qui est une formule adaptée pour les jeunes du primaire, a permis de recueillir un montant total de 26 233 $. La somme sera remise à la Société canadienne du cancer.



Déroulement du mini-relais



L’événement a débuté avec l’interprétation d’une chanson de Yoan Paquet, étudiant en musique et fils de Josée Nadeau, composée spécialement pour l’occasion.

« On essaie d’ajouter quelque chose à chaque année. Cette année, le fils de ma collègue Josée Nadeau a composé une chanson pour le mini Relais. Les enfants se sont pratiqués avec le professeur de musique dans les semaines qui ont suivi », a mentionné Mme Josée Beaudoin, membre du personnel de l'école.

La marche et la cérémonie des luminaires se sont ensuivis. Cette cérémonie a été soulignée par un homme qui a interprété une pièce à la cornemuse. Des jeux gonflables et des feux d’artifice ont également contribué à animer les lieux. Les pompiers sont aussi venus divertir les enfants.



Le mini-relais se déroulait pour cette édition à l’aréna, en raison de la température.

« On a été chanceux. On remercie la municipalité qui a accepté de nous prêter main-forte en nous prêtant l’aréna à la dernière minute, le matin même », a-t-elle souligné.

Les organisateurs sont très satisfaits du déroulement de cette 4e édition et souhaitent en présenter une 5e, l’an prochain.



Une organisation de plusieurs mois



Organisé par les élèves de la classe de 3e et 4e années de l’enseignante Josée Nadeau, l’événement se préparait déjà depuis plusieurs mois.



Comme projet entrepreneurial, il y a eu une vente de biscuits et de petits pots du bonheur remplis de bretzels. Les enfants ont aussi organisé un Salon de la santé pour faire de la prévention et promouvoir les saines habitudes de vie. Finalement, en mai, tous les élèves de l’école ainsi que certains élèves de Courcelles, de Saint-Martin et de Lac-Etchemin ont participé à la collecte de dons.



D’autres personnes ont contribué à l’organisation de l’événement, outre Josée Beaudoin, Marie-Claude Poulin et Guylaine Proteau se sont également impliquées.



81 237 $ recueillis depuis les débuts



Depuis la création du mini Relais, c’est plus de 81 237 $ qui ont été remis grâce à cette école dynamique.



Le comité organisateur continuera d’ailleurs à amasser des dons jusqu’au 1er juin. Le montant sera remis par la suite au Relais pour la vie à Saint-Georges. Pour les gens intéressés à faire un don, il est possible de le faire en contactant Josée Beaudoin à l’adresse josee.beaudoin@csbe.qc.ca ou Josée Nadeau à l’adresse josee.nadeau@csbe.qc.ca.



Le comité organisateur tient à remercier les élèves, les familles, les bénévoles et les nombreux commanditaires qui ont grandement contribué à ce succès qui prouve que seul, on va vite, mais ensemble, on va loin.