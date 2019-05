Zachary Genesse, un exemple pour les jeunes amputés

Voir la galerie de photos

Zachary Genesse et sa mère, Julie Lévesque, sont partis ce midi en direction de Laval rejoindre des familles et amis qui vivent sensiblement la même situation que la leur. Sous forme de séminaire, l'association,Les Amputés de guerre, reçoit tous les ans une centaine d’enfants et leurs parents pour partager sur leur amputation.

Zachary a une amputation en bas du genou de sa jambe gauche dû à une malformation à la naissance. Il a appris à marcher avec une prothèse et ça ne l’a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Il va dans cet évènement depuis l’âge d’un an. Sa mère se souvient de voir son garçon gambader avec sa prothèse à travers les autres enfants.

Les Vainqueurs

Pour cette édition qui se tient du 24 au 26 mai, le jeune homme de 16 ans sera conseiller junior pour une troisième année. Son rôle est d’être un modèle pour les plus jeunes vainqueurs et entre autres de rassurer les parents sur l’avenir possible.

« C’est surtout pour les nouvelles familles. Montrer qu’à mon âge j’ai vécu toute ma vie avec ça. J’ai toute fait ce que je voulais faire. C’est aussi pour leur montrer qu’on est capable de faire tout comme tout le monde. Les aider là-dedans, leur donner des trucs. » explique avec le sourire Zachary.

Il adore se retrouver là-bas et redonner le soutien qu’il a reçu. Pour lui les Amputés de guerre ressemblent à une grande famille qui comprend. Il reste en contact avec ses amis qui vivent la même situation et est a très hâte de les retrouver.

« La seule limite, c’est toi qui te l’imposes »

La discussion avec Zachary et sa mère s’est déroulée autour des aspects positifs et de tout ce que leur a apporté leur lien avec les Amputés de Guerre. Tandis qu’il dégageait un optimisme contagieux, sa mère n’avait que des mots de fierté envers son garçon qui ne s’est jamais laissé arrêter par quoi que ce soit.