Campagne SAQ X BAQ 2019 : une somme de 30 260 $ remis à Moisson Beauce

À la suite de la campagne de financement SAQ X BAQ 2019, la Société des alcools du Québec (SAQ) a remis la somme de 763 032 $ à l’ensemble du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ). Pour cette campagne 2019, Moisson Beauce a la chance de recevoir un montant de plus de 30 260 $, pour soutenir ses 64 organismes communautaires accrédités.

Moisson Beauce tient une fois de plus à souligner l’engagement exceptionnel de la SAQ envers le réseau de BAQ et à remercier tous les employés et directeurs de succursales qui font LA différence.

« Je suis très heureuse d’avoir pu compter sur une collaboration supplémentaire de la part de la SAQ et je salue ce geste en cette période intense pour Moisson Beauce en raison des inondations des dernières semaines », a souligné Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce.

Encore cette année, la SAQ a pu compter sur la complicité de ses clients pour faire un succès de cette importante levée de fonds. Mentionnons que les dons des clients ont été amassés du 2 au 12 mai. De plus, la SAQ versait 1 $ par bouteille de vin rosé vendue dans les quelque 400 succursales SAQ et en ligne sur SAQ.com.

En dix ans de partenariat, une contribution totale au montant de 6 millions de dollars a été redistribuée à l’ensemble du réseau de BAQ.